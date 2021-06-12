РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

12.06.2021 г.
13:55 В Бердянске на жилой улице обнаружен схрон боеприпасов. ФОТО
10:55 В Турции бельчонок успешно "работает" охранником кассы в магазине (ВИДЕО)
10:33 В Украине хотят ввести уголовную ответственность за оскорбления Украины, ВСУ и украинского народа
10:18 Оккупационные власти Крыма решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря
10:12 Виктор Ляшко рассказал о новых поставках вакцины от COVID-19 в июне
11.06.2021 г.
18:42 Стали известны условия для отдыха украинцев за рубежом в условиях пандемии COVID-19
17:50 В Великобритании нашли ресторанное меню начала прошлого века (ФОТО)
Все новости общества

Аналитика

11.06.2021

Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook

Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook
Не успела Верховная Рада принять закон о 20%-м налогообложении НДС доходов международных IT-компаний в Украине, который непонятно как взимать , как подоспело ...
06.06.2021

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба

Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
Широко распиаренный законопроект Зеленского о борьбе с олигархами оказался, мягко выражаясь, сочинением на тему, имеющую весьма далекое отношение к реальной ...
04.06.2021

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины

«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Ситуация вокруг скандального газового проекта «Северный поток-2» (СП-2) кардинально изменилась после того, как президент США Джозеф Байден признал, что ...

Последние новости

12.06.2021 г.
14:15 Путин ответил на вопрос, считает ли он себя убийцей
14:09 "Укрзализныця" до конца июня может получить сотню новых вагонов, - министр инфраструктуры Александр Кубраков
13:55 На доме убитого лидера оппозиции Бориса Немцова появились часы "День России", идущие назад (ВИДЕО)
13:55 В Бердянске на жилой улице обнаружен схрон боеприпасов. ФОТО
13:25 Пять человек получили травмы: в Киеве произошло ДТП с участием двух легковых авто и маршрутки. ФОТО
11:23 США провели курс для украинских морпехов по использованию катеров "Wing" (ФОТО)
11:22 Погиб подросток: во Львовской области столкнулись авто, автобус и скутер. ФОТО
10:55 В Турции бельчонок успешно "работает" охранником кассы в магазине (ВИДЕО)
10:50 Дырки в асфальте и ржавчина на металлических конструкциях: Северный мост в Киеве в аварийном состоянии. ФОТО
10:38 Курьез: Жители российской деревни попросили Ангелу Меркель заасфальтировать им дорогу (ВИДЕО)
10:33 В Украине хотят ввести уголовную ответственность за оскорбления Украины, ВСУ и украинского народа
10:18 Оккупационные власти Крыма решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря
10:12 Виктор Ляшко рассказал о новых поставках вакцины от COVID-19 в июне
09:18 Пассажирский автобус сорвался с обрыва в Пакистане: 20 человек погибло и 40 ранены. ФОТО
09:03 Без Украины Россия никогда не будет империей, - Горбулин (ВИДЕО)
08:51 Польша бесплатно вакцинирует от коронавируса украинцев на границе (ВИДЕО)
08:36 В МОЗ показали, как транспортируют и хранят вакцину Comirnaty компании Pfizer (ВИДЕО)
08:23 Дубилет, которого разыскивают по подозрению в растрате средств Приватбанка, живет в доме Коломойского
08:11 Европарламент призвал ввести секторальные санкции и отключить от SWIFT Беларусь
07:45 Названо имя нового самого богатого человека в мире. ФОТО
07:29 Какие авто пользуются спросом среди украинцев в 2021 году
11.06.2021 г.
23:23 "Грязные" номерные знаки: как избежать штрафа
22:20 Джилл Байден против Иванки Трамп: первую леди США обвинили в плагиате стиля. ФОТО
21:59 Стало известно, когда Зеленский встретится с Байденом
21:48 Минцифры продолжает активно поддерживать бизнес: открыт еще один центр Дия.Бизнес
20:44 В НАТО сделали важное заявление по "космическим войнам"
20:18 Послы G7 сделали важное заявление по энергорынку Украины
19:48 В Киеве на Андреевском спуске из-под брусчатки неожиданно забил "фонтан" (ВИДЕО)
19:48 Кто из украинских мэров получает самую высокую зарплату: статистика
19:28 В Пакистане заблокируют телефоны невакцинированным гражданам
19:12 "Тайны еще не все раскрыты": Великая Китайская стена не перестает удивлять
18:45 В Украине начались испытания пулемета и винтовки отечественного производства для ВСУ (ВИДЕО)
18:42 Стали известны условия для отдыха украинцев за рубежом в условиях пандемии COVID-19
17:50 В Великобритании нашли ресторанное меню начала прошлого века (ФОТО)
17:48 На Донбассе российские оккупационные войска наращивают боевую готовность, - разведка
17:28 На Донбассе убили украинского защитника
16:49 Бумажные трудовые книжки уходят в прошлое: в Украине запустили новый э-сервис
16:26 Полтава из-за сильного ливня "превратилась в Венецию"
16:18 3 причины, почему на вашей кухне должна появиться индукционная плита
16:01 Миноносец ВМС США USSLaboon направляется в Черное море
15:11 В сети появилось впечатляющее видео фигур высшего пилотажа лётчика ВСУ
13:56 Крымчан предупредили о новой опасности
13:07 «Слава Украине!»‎ и «Героям слава!»‎: УАФ утвердила официальные футбольные символы Украины
12:32 Приватбанк пригрозил блокировать карточки. Нужно подать важный документ
12:24 Комаровский рассказал, кому следует опасаться заражения «черной плесенью»
12:16 Трамп пожелал Байдену не уснуть на встрече с Путиным и передал российскому президенту "теплые пожелания"
12:10 Боевики оккупированного Донбасса не выпускают детей на учебу в Украине
12:00 В России огорчили людей, привитых «Спутником V»
11:36 Сивохо в Мариуполе представил проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины: «Для всей страны, не только для Донбасса!»
10:57 Метинвест запускает масштабный проект: инвестирует более 1 млрд долларов в производство холоднокатаного проката
10:47 Синоптик предупредил украинцев об ухудшении погоды
10:33 Американский генерал предупредил Украину о "плохом и горячем" лете из-за действий РФ в районе Черного моря
10:30 Война на Донбассе: Боевики увеличили количество обстрелов
10:28 Коронавирус отступает: В Украине занято менее 12% коек для больных COVID
10:10 Эксперт рассказал, стоит ли Украине рассчитывать на компенсации от ЕС за "Северный поток-2"
09:45 Известный пропагандист высмеял россиян за реакцию на форму Сборной Украины
09:31 Российский "Северный поток – 2" начинают заполнять газом
09:23 В Украине пересчитали пенсии. Кто получил больше?
08:55 Бывший депутат назвал ключевого партнера для Украины
08:35 Украину ждет четвертая волна коронавируса. Озвучены масштабы
08:20 РФ собирается предоставить Ирану спутник, который сможет отслеживать потенциальные военные цели
00:16 Эксперт назвал главные выгоды для Украины в случае запуска "Nord Stream–2"
10.06.2021 г.
23:39 У сотрудницы института биотехнологий дома в холодильнике наши пробирки с опасным штаммом вируса
23:37 "Предупреждение для России": Байден прокомментировал свой приезд в Европу
23:29 "Мобилизация всех граждан": в Украине сделали важный шаг для противостояния агрессору
23:28 Почти 70% украинцев считают, что обещание Зеленского покончить с «эпохой бедности» полностью провалено
23:20 Новый стиль для Киевской школы экономики
23:19 На Банковой не могут найти достойных кандидатов на замену Кличко
23:02 «Северный поток-2» - это ловушка для России, которая грамотно расставленна США
21:59 Прощай армянский "коньяк": Армения готовит серьезные изменения в алкогольной промышленности
21:48 Украинские институты вошли в рейтинг лучших университетов мира
21:35 В Украине выросла инфляция, - НБУ
21:08 Над Европой нависла новая угроза: подробности
20:27 В Украине взлетят тарифы на коммуналку, - эксперт
19:49 Норковые шубы уходят в прошлое: первая страна запретила торговлю натуральным мехом
19:35 Первая страна ЕС признала украинские свидетельства о вакцинации
18:29 "Гибридные угрозы растут": Европарламент принял важную резолюцию
17:58 В Кабмине сообщили, как вырастут цены в ближайшие три года
17:27 В Иране нашли древний храм (ФОТО)
17:12 Первое легальное казино Украины "Billionare" поделилось итогами работы
17:01 Фото дня: Австралию засыпало снегом
16:48 Коровий навоз и майнинг криптовалюты: в Британии фермер удивил оригинально идеей
Все новости »

Оккупационные власти Крыма решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря

Главная » Последние новости » Новости общества » Оккупационные власти Крыма решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря
 
Печать Отправить на почту

 

 

На захваченном Российской Федерацией полуострове Крым выяснили, что идея обеспечения жителей водой, добытой из донных отложений Азовского моря, неэффективна. Исследования показали, что вода там непригодна для использования из-за высокого содержания солей.

Об этом заявил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов. По его словам, о проекте по добыче пресной воды из-под Азовского моря необходимо забыть, передают Экономические новости со ссылкой на издание Вести Крым.

«Там есть какая-то вода. Она располагается неглубоко. Достать её можно. Однако она может быть очень минерализованная. Что значит излишняя минерализация? Её очищать нужно», — сообщил Аксенов.

Он объяснил, что на сегодня очистные сооружения полуострова не смогут справиться с объемами воды, нужными для снабжения всего Крыма.

«Очищать один либо два миллиона кубических метров воды в день это мистическая задачка. Потому необходимо забыть об этом проекте и установить две опреснительные установки во Фрунзе и Ялте. Это единственное решение этой проблемы», — посетовал Аксенов.

Читайте: Крымчан предупредили о новой опасности

Кроме того, он согласился с тем, что единственным многообещающим источником воды в районе Симферополя является вода из скважин Бештерек-Зуйского водозабора.

Согласно мнению главы оккупационных властей Крыма, он имеет разведанные и понятные объемы воды, которые подходят для крымских водных сетей.

«В районе Симферополя нет другого перспективного участка, который мог бы обеспечить огромные объемы воды для водных сетей. По крайней мере, науке сейчас об этом не известно», — сказал Аксенов.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 683

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook
Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Урезание субсидий: кто лишится права помощи от государства
Рынок газа в действии: что означает отмена фиксированных цен для коммунальщиков
Отмена ПСО по газу для тепловиков приведет к коллапсу ЖКХ
Все статьи



Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Паспорта-книжечки вскоре заменят на ID-карты: чем это обернется для украинцев (13129)

Украинка из Чугуева угодила в скандал, унизив украинских военных (4336)

Курьез: В Китае фотограф добежал до финиша на стометровке быстрее спортсменов (ВИДЕО) (4197)

В Украине ожидается аномальная жара: детальный прогноз от синоптика (3308)

Украину ждет четвертая волна коронавируса. Озвучены масштабы (3133)

Одно из чудес украинской природы засыпали кучей камней и мусором (ФОТО) (3075)

Принц Гарри и Меган Маркл получили подарок для новорожденной дочери, а Елизавета II - первые фото правнучки (3038)

В Раде хотят прекратить советскую практику переноса рабочих дней из-за праздников (3028)

Коммунальщики не справляются: что происходит на пляжах Бердянска в первые дни лета. ФОТО (2932)

В Великобритании нашли ресторанное меню начала прошлого века (ФОТО) (2750)

Армия

Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Беспилотный летательный аппарат «R-600»
Комплекс радиоподавления линий управления авиацией «Лиман»
Противотанковый ракетный комплекс BGM-71 «Тоw» (США)
Вся армия    >>

Персоны

Вакарчук
Святослав
Квит
Сергей
Южанина
Нина
Гончарук
Алексей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Паспорта-книжечки вскоре заменят на ID-карты: чем это обернется для украинцев (13125)

"Мы с Мухтаром на границе»: лучшие фотожабы недели (9803)

Дональд Трамп стал объектом шуток из-за своего внешнего вида на съезде республиканцев (7829)


300_c2



Экономические новости youtube



Тарифы





bigmir)net TOP 100

 