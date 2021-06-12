Оккупационные власти Крыма решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря

Главная » Последние новости » Новости общества » Оккупационные власти Крыма решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря Оккупационные власти Крыма решили отказаться от добычи воды из-под Азовского моря

Закрыть Отправить

На захваченном Российской Федерацией полуострове Крым выяснили, что идея обеспечения жителей водой, добытой из донных отложений Азовского моря, неэффективна. Исследования показали, что вода там непригодна для использования из-за высокого содержания солей.

Об этом заявил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов. По его словам, о проекте по добыче пресной воды из-под Азовского моря необходимо забыть, передают Экономические новости со ссылкой на издание Вести Крым.

«Там есть какая-то вода. Она располагается неглубоко. Достать её можно. Однако она может быть очень минерализованная. Что значит излишняя минерализация? Её очищать нужно», — сообщил Аксенов.

Он объяснил, что на сегодня очистные сооружения полуострова не смогут справиться с объемами воды, нужными для снабжения всего Крыма.

«Очищать один либо два миллиона кубических метров воды в день это мистическая задачка. Потому необходимо забыть об этом проекте и установить две опреснительные установки во Фрунзе и Ялте. Это единственное решение этой проблемы», — посетовал Аксенов.

Читайте: Крымчан предупредили о новой опасности

Кроме того, он согласился с тем, что единственным многообещающим источником воды в районе Симферополя является вода из скважин Бештерек-Зуйского водозабора.

Согласно мнению главы оккупационных властей Крыма, он имеет разведанные и понятные объемы воды, которые подходят для крымских водных сетей.

«В районе Симферополя нет другого перспективного участка, который мог бы обеспечить огромные объемы воды для водных сетей. По крайней мере, науке сейчас об этом не известно», — сказал Аксенов.