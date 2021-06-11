Боевики оккупированного Донбасса не выпускают детей на учебу в Украине

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Боевики «ДНР» ограничили выезд на подконтрольную Украине территорию подростков старше 14 лет с целью минимизировать количество тех, кто сможет подать документы в украинские учебные заведения.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на уполномоченную ВР по правам человека Людмилу Денисову.

Как сообщает Денисова, раньше родителям детей старше 14 лет необходимо было просто предъявить свидетельство о рождении ребёнка, чтобы въехать на не оккупированную территорию Украины.

«Детей этого возраста на блокпосту «Оленевка» высаживают из автобусов вместе с родителями и не выпускают из временно оккупированной территории Донецкой области. Таким образом, дети не смогут своевременно подать документы для поступления в учебные заведения», — пояснила Денисова.

Отныне, как отмечает правозащитница, подросткам и их родителям необходимо предъявить паспорт Украины, «ДНР» или России.

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Как отмечает Денисова, данные меры предприняты боевиками «ДНР» для того, чтобы помешать подросткам вовремя подать документы в украинские учебные учреждения.

По ее словам, фактически, подросткам необходимо получить вначале паспорт России или ДНР, а уже затем, после въезда на подконтрольную Украине территорию, получить паспорт гражданина Украины, с тем чтобы, подать документы в учебные заведения.

«Подчеркиваю, что в соответствии с международным гуманитарным правом для защиты гражданских лиц во время вооруженных конфликтов государства-участники обязаны принять все возможные меры для обеспечения защиты и ухода за детьми, пострадавшими в результате вооруженного конфликта», — подчеркнула Денисова.

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