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Стало известно, для чего в Украине вводятся COVID-сертификаты

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Замминистра здравоохранения сообщил, что COVID-сертификаты в Украине вводятся для внутреннего использования в случае локдауна.

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер в комментарии ТСН сообщил, что введение в Украине COVID-сертификатов необходимо, в первую очередь, для внутреннего использования в случае нового локдауна, информируют Экономические Новости.

Ярослав Кучер отметил, что COVID-сертификаты в Украине можно будет получить с 1 июля. А в приложении «Дія» этот документ появится в течение месяца. И около 600 тысяч украинцев, получившие две дозы прививки, смогут получить сертификат.

Замминистра здравоохранения сказал, что для того, чтобы не создавать нагрузки на мобильные бригады и центры вакцинации, все желающие смогут получить сертификат у семейного врача. Сертификат будет выдаваться на двух языках — английском и украинском. В документе будет представлена вся необходимая информация.

Стало известно, для чего в Украине вводятся COVID-сертификаты

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Ярослав Кучер напомнил, что сертификат вакцинации работает в Украине с 2005 года. Сейчас форму сертификата изменили под COVID-19. Провакцинированные лица смогут получить сертификаты в приложении «Дія». Эти сертификаты можно будет использовать при пересечении европейской границы. Замминистра здравоохранения все же советует провакцинированным украинцам самостоятельно проконтролировать внесение информации о прививках в базу.

Стало известно, для чего в Украине вводятся COVID-сертификаты

Но, по его словам, гарантировать пересечение границы не могут, ведь все будут решать пограничники на местах. Сейчас возникают сложности с тем, что страны ЕС еще сами не согласовали все детали, поэтому продолжаются тяжелые переговоры на уровне нескольких министерств, в том числе и о том, указывать ли в сертификате, какой именно вакциной был привит человек.

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Кучер отметил, что сертификаты будут нужны не только для выезда за границу, но и для внутреннего использования. «Все вакцины, которые есть в Украине, являются безопасными, и я рекомендую их максимально использовать. Все, что сейчас делается — это не для того, чтобы кто-то на море поехал. Хотя это также важно, и мы также хотим пойти когда-нибудь в отпуск. Мы это делаем не для поездок, но и чтобы использовать этот сертификат внутри страны. Для того, например, если мы осенью пойдем на локдаун (надеюсь, что этого не будет, но мы должны думать заранее), тогда возможно позволим работать тому бизнесу, у которого все сотрудники и посетители будут вакцинированы, например, спортзал», — заявил Кучер.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 179

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