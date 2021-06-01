Запрет на использование полиэтиленовых пакетов — первый шаг к экологизации нашего общества, — Рудык (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Запрет на использование полиэтиленовых пакетов - первый шаг к экологизации нашего общества, - Рудык (ВИДЕО) Запрет на использование полиэтиленовых пакетов - первый шаг к экологизации нашего общества, - Рудык (ВИДЕО)

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Глава партии «Голос» Кира Рудык убеждена, что принятый сегодня в Верховной Раде закон о запрете использования пластиковых пакетов - это весомый шаг украинского общества по сохранению окружающей среды и движению к разумному и осознанному потреблению.

Нардеп убеждена, что помимо сохранения природы и нашей среды обитания, данный законопроект призван четко обозначить нашу траекторию движения в сторону Европейского Союза, где данные нормы давно и успешно работают, — передает мнение депутата собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«Это движение в сторону правил Европейского Союза, с которым было согласовано написание этого закона. Ну и наше движение в сторону сохранения нашей планеты», — заявила нардеп.

По мнению Рудык, сейчас существует множество альтернатив полиэтиленовым пакетам. Например, как утверждает нардеп, она сама носит с собой в магазин многоразовую сумочку и не покупает пластиковые пакеты в супермаркетах.

Кроме того, она поддерживает, как покупатель, только те супермаркеты, которые предлагают своим клиентам различные виды биоразлагаемой упаковки, за исключением пластика и полиэтилена.

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Напомним, сегодня Верховная Рада приняла Закон 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины. У отечественных компаний есть 9 месяцев для того, чтобы отказаться от использования пластиковой упаковки.