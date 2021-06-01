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«Украина сказала пакетам нет»: В Сети отреагировали на решение Рады

Главная » Последние новости » Новости общества » "Украина сказала пакетам нет": В Сети отреагировали на решение Рады
 
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В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов

В первый летний день Верховная рада Украины окончательно запретила их обращение.

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

— сверхлегких пластиковых пакетов;
— легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
— оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластиковых пакетов.

Украинцы, осознавая опасность пластика, положительно приняли инициативу, хотя и не упустили возможность пошутить на тему. В частности, украинцы задумались о покупке старой доброй авоськи.

Читайте: Запрет на использование полиэтиленовых пакетов - первый шаг к экологизации нашего общества, - Рудык (ВИДЕО)

В комментариях резонно отметили, что «авоську изобрели хипстеры»,имея ввиду, что новое поколение действительно перестали использовать пластиковые пакеты, заменив их на различные экологические шопперы.

Отметим, исключение — пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), которую используют для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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