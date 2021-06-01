12 симптомов длительного COVID-19, которые необходимо обсудить с врачом

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До сих пор не существует официальных диагностических данных, подтверждающих, что кто-то страдает от длительного COVID.

Хотя Центры по контролю и профилактике заболеваний работают над списком симптомов, любой, кто обеспокоен состоянием своего здоровья, должен провести собственное исследование и обсудить свои симптомы с лечащим врачом. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Businessinsider.

«Люди могут долго страдать от COVID и не знать об этом, потому что у них недостаточно знаний, чтобы идентифицировать себя как больного этим заболеванием», — сказала Insider Фидаа Шаиб, пульмонолог из COVID-клиники Медицинского колледжа Бэйлора.

По словам Шаиб, длительный COVID сопровождается огромным разнообразием симптомов, из-за чего врачи не могут его обнаружить.

Отчасти поэтому оценки того, насколько распространен COVID, сильно различаются.

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Доктор Зияд Аль-Али, эпидемиолог и руководитель исследовательского центра в больнице по делам ветеранов в Сент-Луисе, сказал Insider, что синдром «может поразить почти каждый орган в организме».

Пока неясно, вызваны ли симптомы длительного COVID непосредственно вирусом или некоторые из них вызваны стрессом и травмой, вызванной инфекцией и пандемией. Тем не менее, по словам Шаиб, людям срочно нужна помощь в лечении симптомов, особенно тех, которые связаны с хроническими заболеваниями.

Вот 12 симптомов, которые могут помочь понять, болеет ли пациент длительным COVID.

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Мозговой туман

Согласно анализу 51 исследования длительного COVID, через шесть месяцев после заражения у каждого пятого пациента возник мозговой туман. Это происходило независимо от того, были госпитализированы пациенты или нет.

Усталость

Согласно китайскому исследованию, шесть из 10 госпитализированных переживших COVID-19 сообщили о мышечной усталости и слабости шесть месяцев спустя.

И мозговой туман, и усталость также являются признаками синдрома хронической усталости.

Проблемы со сном

Согласно анализу 51 исследования, каждый пятый пациент с коронавирусом сообщил о проблемах со сном через шесть месяцев после болезни.

Одышка и непрекращающийся кашель

Согласно исследованию более 73000 ветеранов США, одышка и постоянный кашель распространены среди выздоровевших от COVID-19 через 1-6 месяцев после заражения.

Проблемы с сердцем

Согласно исследованию, учащенное и нерегулярное сердцебиение были распространены среди выздоровевших от COVID-19.

Выздоровевшие от COVID-19 также подвергались повышенному риску развития сердечной недостаточности, атеросклероза и тромбоза в течение шести месяцев после заражения.

Миокардит, воспаление сердечной мышцы, также наблюдались у долго болеющих COVID.

Неврологические симптомы и психические заболевания

Как показало крупное исследование, более трети выздоровевших от COVID-19 испытывают неврологические симптомы или психические заболевания в течение шести месяцев после заражения. Чаще всего встречались тревожные и эмоциональные расстройства, такие как депрессия.

Потеря обоняния

Согласно небольшому исследованию в США, среди тех, кто потерял обоняние после COVID-19, у около трети пациентов до сих пор не восстановилось обоняние в течение двух или более месяцев.

Кишечные симптомы, такие как потеря аппетита и диарея

Небольшое исследование, проведенное в Китае, показало, что более 40% пациентов, госпитализированных с COVID-19, сообщили о проблемах, связанных с кишечником, через три месяца после их первичного заражения. Наиболее частыми симптомами были потеря аппетита, тошнота, кислотный рефлюкс и диарея.

Кожная сыпь и выпадение волос

Согласно исследованию ветеранов США, выздоровевшие от COVID-16 сообщали о кожной сыпи через шесть месяцев после заражения.

Исследование, проведенное в Китае, зафиксировало выпадение волос у 22% пациентов через шесть месяцев после госпитализации по поводу COVID-19.

Стеснение в груди, боли в суставах и мышцах

В обзоре длительных симптомов COVID, опубликованном в декабре, девять из 10 человек сообщили о таких симптомах, как стеснение в груди, мышечные боли и боли в суставах через месяц после заражения.

У некоторых респондентов эти симптомы сохранялись не менее семи месяцев. Однако данные еще не прошли экспертную оценку.

Сахарный диабет

Согласно исследованию, проведенному среди ветеранов США, пациенты с длительным COVID на 39% чаще заболевают сахарным диабетом через полгода после заражения.

Болезнь почек

Согласно исследованию, проведенному среди ветеранов, у тех, кто пережил COVID-19, также был более высокий риск развития острого заболевания почек.

Пациенты сообщали о других симптомах, которые еще не были задокументированы в крупных исследованиях.

Пациенты с длительным COVID сообщают о ряде других симптомов, которые ученые еще не смогли изучить или подтвердить.

Например, некоторые женщины с длительным COVID сообщают о нерегулярных менструациях и обострении предменструального синдрома. Другие пациенты с длительным COVID говорили, что у них сильный шум и постоянный звон в ушах.