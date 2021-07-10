«Медузы объявили нашествие»: как выглядит побережье Азовского моря в разгар сезона. ФОТО

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Отдыхающие стали массово жаловаться на то, что на берегу стало очень много медуз

Отдыхающие курортных городков, которые расположены у побережья Азовского моря стали активно жаловать на наличие большого количества медуз. В один момент их стало действительно очень много. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Forpost.

Пользователи выкладывают снимки берегов Азовского моря, на которых можно рассмотреть большое количество медуз. Они препятствуют купанию. Некоторые люди вынуждены отказаться от того, чтобы заходить в море. Конечно, это сразу же портит все впечатление о долгожданном отдыхе. Хотя такая ситуация с медузами повторяется из года в год. В прошлом году многие курортные города столкнулись с такой же проблемой.

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Местные коммунальные службы были вынуждены пригонять на берег специальную технику для уборки, чтобы справиться с морскими жителями. Ведь при их длительном нахождении на солнце они начинают источать крайне неприятный запах, который разносится по всей округе. Местные жители также активно подключались к процессу очистки берега.