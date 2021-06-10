Украинские институты вошли в рейтинг лучших университетов мира

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Восемь украинских университетов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022.

В Министерстве образования и науки сообщили, что в наиболее авторитетном мировом рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings 2022 представлены восемь украинских высших учебных заведений, сообщается на сайте Минобразования. Об этом информируют Экономические Новости.

В этом году рейтинг университетов QS World University Rankings является наиболее масштабным за все время существования рейтинга. В него вошли 1300 высших учебных заведений.

Наивысшую позицию в рейтинге среди украинских заведений высшего образования занимает Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (511-520 позиция). Другие отечественные университеты, принявших участие в исследовании, занимают следующие позиции в рейтинге:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 601-650 позиция;

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — 651-700 позиция;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 701-750 позиция;

Сумской государственный университет — 701-750 позиция;

Национальный университет «Львовская политехника» — 801-1000 позиция;

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — 1001-1200 позиция;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко, который впервые вошел в рейтинг, — 1001-1200 позиция.

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Согласно информации, представленной на портале QSTOPUNIVERSITIES, в рейтинге университетов QS World University Rankings 2022 в этом году представлены 1300 лучших университетов со всего мира, которые расположены в 80 различных регионах. Лидером рейтинга является Массачусетский технологический институт, который занимает лидирующую позицию уже девятый год подряд.

В этом году впечатляющие результаты показали азиатские университеты. Сообщается, что 26 учебных заведений с азиатского континента вошли в первую сотню рейтинга.

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Напомним, рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) является глобальным исследованием, на основании которого создан рейтинг лучших высших учебных заведений. Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: репутация в академической среде (40%), цитируемость научных публикаций представителей университета (20%), соотношение количества преподавателей и студентов (20%), отношение работодателей к выпускникам (10%), относительная численность иностранных преподавателей и студентов (по 5%).

Ранее сообщалось, что в Украине появятся платные тесты ВНО. В следующем году участники внешнего независимого оценивания смогут дополнительно сдать тесты ВНО за собственные средства. Соответствующая норма содержится в приказе Министерства образования.