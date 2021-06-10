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Почти 70% украинцев считают, что обещание Зеленского покончить с «эпохой бедности» полностью провалено

Главная » Последние новости » Новости общества » Почти 70% украинцев считают, что обещание Зеленского покончить с «эпохой бедности» полностью провалено
 
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Недавний опрос Центра социологических исследований «SOCIS» демонстрирует снижение доверия украинцев к политике проводимой президентом Зеленским и его правительством, а также показывает возросшее недовольство украинцев своим уровнем жизни.

Как информируют Экономические новости, об этом свидетельствуют данные опроса Центра SOCIS.

Так, давая оценку нынешней власти президента Зеленского респонденты ответили, что компетентной ее считают всего — 12,9%, популистской — 15% украинцев, дилетантской — 55,3%, отказались отвечать на вопрос — 16,9% респондента.

Кроме того, по данным опроса, 61,2% украинцев убеждены, что страна идёт в неверном направлении, а 21,1% граждан убеждены в обратном и полагают, что направление выбрано верно.

Хуже обстоят дела с уровнем жизни граждан Украины.

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Более половины населения страны, а это — 54,2% заявили, что за последние два года их материальное положение существенно ухудшилось.

У 35,3% — все очень стабильно и ничего не изменилось, а вот у 9,1% — материальное положение улучшилось по сравнению с прошлыми периодами.

50,1% украинцев убеждены, что Зеленский не выполнил своих предвыборных обещаний, 33,2% считают, что выполнил только некоторые, а 9,6% полагают, что большая часть обещаний выполнена или в процессе выполнения.

66,5% украинцев, которые надеялись на конец эпохи бедности, разочарованы и считают, что Зелинский провалил это обещание.

25.3% считают, что обещание конца эпохи бедности провалено частично, а 1,2% населения страны полагают, что конец эпохи бедности уже настал и обещание Зеленским полностью выполнено.
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Автор: Елена Каденко
Посещений: 301

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