«Вступление в ЕС и НАТО»: в Украине одобрили стратегию внешней политики

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Кабмин одобрил стратегию внешней политики Украины.

Кабинет министров в среду, 9 июня, принял стратегию внешнеполитической деятельности Украины, одни из главных положений – вступление страны в Североатлантический Альянс (НАТО) и в Европейский Союз, восстановление территориальной целостности государства и противодействие агрессору – России. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на ГЛАВРЕД.

В документе также указано, что страна будет стремиться к противодействию дезинформации, поделился в своем канале в Telegram нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал документ. В стратегии также указано, что власти будут стремиться к тому, чтобы РФ была притянута к ответственности.

«Цель внешней политики Украины – утверждение Украины в мире как сильной и авторитетной европейской страны, способной обеспечить благоприятные внешние условия для устойчивого развития и реализации потенциала государства, экономики и украинцев», – говорится в документе.

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