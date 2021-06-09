Пашинян предложил Алиеву обменять своего сына на всех военнопленных

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Никола Пашинян, который является и.о. премьер-министра Армении, официально сделал заявление и предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обменять своего сына Ашота на всех военнопленных.

Подобное заявление стало ответной реакцией Пашиняна на публично высказанное предложение экс-президента Армении г-на Саргсяна, который предложил Пашиняну обменять своего сына на 25 человек военнопленных, которые удерживаются в тюрьмах Азербайджана, — информируют Экономические новости со ссылкой на издание Спутник Армении.

В свою очередь Пашинян открыто обвинил Саргсяна и Кочаряна в сутенерстве, предложив обоим вести переговоры от его имени относительно обмена военнопленных Армении на его сына Ашота.

Кроме того, Пашинян даже предложил бывшим президентам поделить гонорар, отметив, что для них не ново торговать людьми и выступать посредниками в такого рода сделках.

«Сержик и Робик, вам, как специалистам по торговле людьми, даю полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если заработаете на этом несколько тысяч долларов, вашему общему корыту это будет как раз к месту», — отметил Пашинян.

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Более того, и.о. премьер-министр Армении заявил, что будет проводить жесткую кадровую чистку в своих рядах, особенно это коснётся тех лиц, которые будет вести начесную игру на досрочных парламентских выборах в Армении.