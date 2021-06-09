«Ничто окончательно не согласовано»: В МИД Украины сделали заявление по «Северному потоку-2»

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Германия является большим другом Украины

8 главный украинский дипломат Дмитрий Кулеба начал свой визит в Германию, где обсудил с чиновниками строительство путинского «Северного потока-2». Другими темами стало дальнейшее функционирования Нормандского формата, а также — признание Голодомора в Украине актом геноцида против народа. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Министр Дмитрий Кулеба рассказал о том, что в первый день визита в Германию проводил очень непростые переговоры по этим ключевым вопросом. В центре общего внимания сторон было укрепление энергетического партнерства между нашими государствами. Этот вопрос обсуждался с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Кроме того, отдельно обсудили угрозы безопасности, связанные с финализацией строительства путинского «Северного потока-2». По словам Кудебы, эти переговоры были непростыми, но Германия является другом Украины, который нам очень помог и с которым можно решать самые непростые вопросы. Кроме того, в МИД Украины напомнили о важном правиле: ничто окончательно не согласовано, пока все не согласовано. Также Кулеба назвал атмосферу встречи конструктивной.

Кроме того, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил о том, что сейчас Берлин работает с Вашингтоном над проблемами газопровода и не исключает, что против участников «Северного потока-2» могут в дальнейшем ввести санкции.

Напомним, ранее Экономические Новости детально рассказали обо всех рисках и угрозах, связанных с «Северным потоком-2».

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