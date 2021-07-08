Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле «Донбасс Арены». ФОТО

Главная » Последние новости » Политические новости » Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО

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Парк возле "Донбасс Арены" сейчас не узнать, он весь зарос бурьяном

После оккупации Донбасса пророссийскими боевиками в 2014 году многие здания были разрушены. А те, которые сумели сохраниться — сейчас в ужасном состоянии. То же самое касается парков, скверов и прочих зон для отдыха. За ними никто не ухаживает, даже траву не убирает. От этого страдает асфальтное покрытие. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «Вчасно».

В ужасном состоянии находится и парк возле известной во всем мире «Донбасс Арены». В сети были опубликованы фото, на которых видно как сильно он зарос бурьяном. Растения торчат прямо среди потрескавшегося асфальта. Чтобы навести порядок на территории Донецка уже собирают инициативную группу.

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После оккупации на такие позабытые парки, которые ранее были украшением и гордостью города, больно смотреть.

В комментариях под фото жители Донецка вспоминают, что когда-то этот парк был любимым местом отдыха всех горожан. А сегодня он, как и сам Донецк, все больше напоминает местным жителям непризнанную Абхазию.