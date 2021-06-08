США и Германия обсуждают компенсацию Украине из-за Северного потока-2

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США обсуждают с Германией возможность выплаты компенсации Украине в связи с окончанием строительства магистрального газопровода Северный поток -2.

Переговорная инициатива США продиктована тем, что Киев может окончательно утратить возможность осуществлять транзит газа из России в Европу, информируют Экономические новости.

Как заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, Вашингтону нужны гарантии, что Украина не потеряет свои транзитные возможности, а у России не будет шанса использовать газопровод в качестве элемент политической игры против Украины.

По мнению Блинкена, Россия должна четко понимать, что не получится использовать газ как оружие и инструмент шантажа не только против Украины, но и против любой другой страны.

Напомним, в конце мая в Москве заявили о завершении укладки основной части газопровода. Пока нет официального подтверждения данного заявления со стороны Европейской комиссии.

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Следует отметить, что США впервые за долгое время отменили станции для компаний, участвующих в строительстве Северного потока 2, заявив, что строительство фактически завершено, поэтому любые санкции бессмысленны и могут только разрушить доверительные отношения с Европой.