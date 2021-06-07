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«Прикормленные, продажные и пророссийские»: Чорновил раскритиковал журналистов, которых Зеленский кормил шашлыком

Главная » Последние новости » Политические новости » «Прикормленные, продажные и пророссийские»: Чорновил раскритиковал журналистов, которых Зеленский кормил шашлыком
 
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Украинский политолог и блогер Тарас Чорновил достаточно жестко высказался относительно организованного Президентом Зеленским пикника по случаю Дня журналиста, на который он пригласил избранных представителей профессии.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook, информируют Экономические новости.

Чорновил считает, что приглашение на шашлык получили избранный журналисты, большая же часть из которых не идентифицировалась политологом поскольку «лица неузнаваемее и не публичные». Чорновил предположил, что это люди из охраны Президента.

Кроме того, Тарас Чорновил высказал мнение, что приглашение получили журналисты, которые воздерживаются от прямой и жёсткой критики Президента Зеленского и лояльны к проводимой им политике.

“Прикормленные, продажные, пророссийские … Зеленский показал, кого точно не надо ни читать, ни слушать. Часть тех, кому милостиво разрешили поесть из рук хозяина, не идентифицируются. Одно или два лица вызвали сожаление, надеялся, что за куском мяса с царственных ручек не побегут», — отметил Чорновил.

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По мнению политолога, теперь для украинцев стало очевидным, «кого из журналистов не стоит читать и слушать».

Пользователи сети также неоднозначно высказались относительно данного мероприятия, пошутив в комментариях относительно отсутствие на празднике «большой лопаты», проведя аналогию с Россией, где народ на праздник Масленицы кормили блинами, подавая их на большой лопате.

«Прикормленные, продажные и пророссийские»: Чорновил раскритиковал журналистов, которых Зеленский кормил шашлыком
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 239

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