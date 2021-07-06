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Турция приступила к изготовлению корвета класса » ADA » для ВМС Украины

Главная » Последние новости » Политические новости » Турция приступила к изготовлению корвета класса " ADA " для ВМС Украины
 
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Турция начала строительство первого корвета класса MILGEM Ada для ВМС Украины. Согласно соглашениям, подписанным в октябре и декабре 2020 года, первый из корветов будет построен в Турции, а остальные - на судоверфи завода "Океан" в Николаеве.

Стандарты НАТО

Турция начала строительство корпуса первого корвета класса ADA для Украины. Затем он будет доставлен в Украину и достроен турецкими специалистами на заводе «Океан» в Николаеве.

Затем Киев планирует построить остальные корветы на месте и оснастить их турбинами, построенными украинской компанией «Зоря-Машпроект». В декабре 2020 года соглашение, подписанное между Анкарой и Киевом, прямо предусматривало производство корветов и передачу технологий, чтобы позволить украинским верфям интегрировать стандарты НАТО.

Характеристики корвета ADA

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Корветы ADA были спроектированы в рамках турецкой программы MILGEM, чтобы обеспечить современные прибрежные военные корабли с уменьшенной площадью радиолокационного эквивалента, с возможностями патрулирования и противолодочной войны.

Корветы ADA имеют максимальную скорость 29 узлов, дальность плавания 29 суток и вооружены противокорабельными ракетами Harpoon, зенитными ракетами RIM-116, разработанными компанией General Dynamics, и торпедами Mark 49.

Историческая ось

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В то время как Соединенные Штаты планируют поставить Киеву патрульные катера Mark VI, две страны, Турция и Великобритания, прилагают все усилия, чтобы занять свое место в военно-морском секторе Украины.

Чтобы угодить Киеву, Лондон без колебаний выступает против России лоб в лоб, что недавно продемонстрировал инцидент с HMS Defender.

За этим 23 июня последовало подписание соглашения о сотрудничестве между Великобританией и Украиной по развитию военно-морского потенциала.

Но выбранная Киевом ось Анкара-Лондон тоже не случайна. По историческим причинам Лондон всегда рассматривал Турцию в качестве запасного альянса для сдерживания региональных устремлений противоборствующих держав.

Как вспоминает историк Бернард Льюис, уже в 1699 году, когда был подписан Карловицкий договор — поворотный пункт в истории Турции, — османы воспользовались помощью Великобритании в переговорах. Связь с Анкарой остается стратегической для Лондона, поскольку прошлым летом его бывший посол в этой стране Ричард Мур был назначен главой MI6.
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Автор: Елена Каденко
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