Соратник Макрона считает, что Украина «недалека» от плана действий по вступлению в НАТО

Главная » Последние новости » Политические новости » Соратник Макрона считает, что Украина "недалека" от плана действий по вступлению в НАТО Соратник Макрона считает, что Украина "недалека" от плана действий по вступлению в НАТО

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Украине не придется долго ждать, чтобы получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ), заявил в интервью украинским СМИ французский законодатель и близкий соратник президента Франции Эммануэля Макрона Пьер Персон.

«Я считаю, что Украина недалека от получения ПДЧ в НАТО», — сказал Персон в интервью новостному изданию «Левый берег», добавив, что Макрон считает, что альянс нуждается в трансформации, информируют Экономические новости.

На саммите НАТО в Брюсселе в прошлом месяце лидеры стран-членов поддержали право Украины и Грузии на вступление в альянс и подчеркнули необходимость продолжения реформ, не уточнив возможные сроки их присоединения.

Комментируя саммит, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев провел достаточно реформ для получения ПДЧ, но «нежелание посылать такой сигнал России» остается главным препятствием для его получения. По словам дипломата, Киев рассчитывает получить план действий в 2022 году.

Выступая на форуме «Украина 30: международная политика» ранее в понедельник, Кулеба заявил, что Украина станет членом НАТО, отметив, что это вопрос «времени и цены», которую Киеву придется заплатить.

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