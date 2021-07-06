На учениях «Си Бриз» отработали штурм условного противника в Практической гавани Одессы

Главная » Последние новости » Политические новости » На учениях "Си Бриз" отработали штурм условного противника в Практической гавани Одессы На учениях "Си Бриз" отработали штурм условного противника в Практической гавани Одессы

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В рамках военных учений "Морской бриз" в Практической гавани в понедельник солдаты из разных стран отрабатывали методы борьбы с диверсиями.

Они также завершили осмотр судна водолазами и высадку антидиверсионного подразделения на борт судна Balta, информируют Экономические новости.

Совместные учения проходили на корабле ВМС Румынии «ROS Contra-Amiral Horia Macellariu» и корабле ВМС Болгарии «Baudri».

Кроме того, состоялись визиты на борт американского ракетного эсминца USS DDG71 Ross и британского патрульного корвета P224 Trent.

«Наши экипажи работали вместе на учениях, отрабатывая наши навыки. Мы можем учиться друг у друга, каждая страна привносит что-то свое, будь то другой тип корабля или различные возможности, которыми мы обладаем. Одна из лучших вещей в «Си Бриз» — это то, что мы все вместе работаем, учимся и совершенствуем свои навыки на море», — заявил командующий Шестым флотом ВМС США Крис Роули.

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Учения Sea Breeze-2021 с участием военнослужащих из 32 стран проходят с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них задействованы военно-морские и воздушные суда, группы специального назначения, водолазы, а также множество новейшего вооружения и техники.