Верещук приоткрыла завесу повестки дня сегодняшнего заседания СНБО (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказал о пуле вопросов, которые сегодня будут вынесены на рассмотрение Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Член Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, полагает, что на заседании СНБО сегодня будет рассмотрен вопрос вступления Украины в НАТО, поскольку уже через несколько дней состоится Саммит НАТО, на который Украина не была приглашена. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Вместе с тем по словам нардепа, Украина разработала план задач и основные векторы движения Украины для вступления в НАТО.

Кроме того, по словам нардепа, на СНБО будет рассмотрен земельный вопрос, поскольку уже с 1 июля стартует рынок земли. Для того чтобы рынок земли заработал более эффективно, по словам Верещук, необходимо «понимать реальное стояние земельного кадастра».

Нардеп отметила, что сейчас много разговоров идёт о том, что «несколько миллионов гектаров земли было украдено».

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Верещук подчеркнула, что государству необходимо знать, кто украл миллионы гектаров чернозёма, а также какое наказание ждёт виновных.

Кроме того, Верещук ожидает от заседания СНБО рассмотрения вопросов по Крыму и Донбассу.