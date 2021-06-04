Необходимо не допустить амнистии коррупционного капитала госчиновников, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Необходимо не допустить амнистии коррупционного капитала госчиновников, - Гончаренко (ВИДЕО) Необходимо не допустить амнистии коррупционного капитала госчиновников, - Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко убеждён, что поощрять людей выводить свой капитал из тени необходимо с помощью простых и понятных сервисов, а также не позволить амнистировать капитал коррумпированным чиновникам.

Гончаренко отметил, что добровольное декларирование можно было бы осуществить с помощью приложения «Дія», где каждый гражданин сможет добровольно внести желаемую сумму для декларирования и оплатить соответствующий налог, — передает мнение нардепа собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Гончаренко выразил опасения относительно желания некоторых граждан воспользоваться, так называемой, налоговой амнистией, и легализовать заработанный нечестно капитал, отметив, что в законе должны быть прописаны четкие предохранители для таких граждан.

«Должны быть четкие предохранители в законе с тем, чтобы не смогли декларировать свои средства люди, которые заработали эти деньги с помощью коррупции, а также чиновники, у которых ничего никогда не было и вдруг появляются миллионы, это точно не та детенизация, которая нам необходима», — отметил нардеп.

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Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении Проект Закона № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (второе чтение).