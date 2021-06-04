«Добровольное» декларирование — это попытка власти вытянуть «из-под матрасов» сбережения среднего класса, — Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "Добровольное" декларирование - это попытка власти вытянуть «из-под матрасов» сбережения среднего класса, - Бойко (ВИДЕО) "Добровольное" декларирование - это попытка власти вытянуть «из-под матрасов» сбережения среднего класса, - Бойко (ВИДЕО)

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Законопроект о, так называемом, «добровольном» декларировании - это завуалированное желание власти пополнить бюджет за счёт среднего класса, той его части, которая ещё осталась в Украине.

Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко считает, что слово «добровольный» в данном контексте несколько преувеличено, поскольку в случае отказа от декларирования и уплаты налога, граждане, которые владеют имуществом или сбережениями на сумму более 15 тыс. долларов США, подпадают под прицельное внимание налоговой инспекции, которая имеет право поинтересоваться источником происхождения материальных ценностей, — передает мнение нардепа собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«Эти люди становятся объектом налоговой инспекции. К ним приходят и спрашивают: «Откуда он взял эти деньги и откуда делает платежи?». Это удар и преследование остатков среднего класса, который ещё есть в стране. А это успешные доктора, средней руки предприниматели, все те, кто кормит себя сам и создает рабочие места», — отмечает нардеп.

Бойко подчеркнул, что подобные инициативы «добровольного» декларирования будут приняты не для богатых людей, которые уже давно вывели свой капитал за границу в офшоры, а также не для пенсионеров, у которых и так ничего нет, это прицельный удар по среднему и малому бизнесу в Украине.

«Это декларирование не касается чиновников, поскольку они уже декларируют свои доходы и имущество четыре года. Это как раз удар по среднему классу», — резюмировал нардеп.

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Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит во втором чтении проект Закона № 5153 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет (второе чтение).