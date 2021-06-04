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Денег в пенсионной системе нет и не будет, и частные фонды здесь не помогут, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Денег в пенсионной системе нет и не будет, и частные фонды здесь не помогут, - Железняк (ВИДЕО)
 
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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк убеждён, что введение накопительной пенсионной системы существенно не повлияет на финансовое состояние пенсионного фонда Украины.

По словам нардепа, опция возможности обращения в частный пенсионный накопительный фонд на сегодняшний день вполне доступна для украинцев и все желающие могут ею воспользоваться. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Но, как отметил Железняк, вводить такую накопительную систему в обязательном порядке сегодня в Украине бессмысленно, поскольку проблему дефицита пенсионного фонда это не решит.

По мнению Железняка реалии таковы, что ещё недавно минимальная пенсия составляла порядка 1 760 гривен, поэтому о каких-то накоплениях для украинцев речи быть не может.

Железняк видит выход из создавшегося положения уменьшением нагрузки на фонд оплаты труда, чтобы вывести отечественный малый и средний бизнес и зарплаты их сотрудников из тени.

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«Надо уменьшить ставку до 33-35% и тогда у нас предприятия легально смогут платить налоги и белую зарплату. Потому что у них появится возможность не отдавать 40% из фонда зарплаты в государственный бюджет. А в накопительную пенсионную систему в нашей стране я не верю», — резюмировал нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрит проект закона Проект Закона № 4668 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства.
Экономические новости youtube Автор: Елена Каденко
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