ВСУ провели масштабные учения на границе с оккупированным Крымом (ВИДЕО)

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ВСУ провели масштабные учения на границе с оккупированным Крымом, во время которых отрабатывалось взаимодействие в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки.

В пресс-службе командования Объединенных сил Украины сообщили, что недалеко от административной границы с оккупированной территорией АР Крым состоялись масштабные военные учения, передают Экономические Новости.

В сообщении говорится, что украинские военнослужащие отработали тактические упражнения по взаимодействию в время ведения боя и смены обстановки. «Наземный, воздушный и морской компоненты группировки войск, которая подчинена командованию Объединенных сил Вооруженных сил Украины, во время тренировки отработали вопросы взаимодействия в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки», — информирует ОС ВСУ.

Также сообщается, что проведенные маневры не только показали высокий уровень морской и полевой выучки украинских военнослужащих, но и протестировали практические навыки по ведению боя.

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Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что согласно легенде маневров, разведывательные подразделения обнаружили корабельно-катерную группу условного противника недалеко от побережья. Условный противник уже осуществил тактическое развертывание и направляется к местам дислокации морского десанта. «Намерением условного противника было овладение опорными пунктами наших подразделений и обеспечение высадки второй волны морского десанта», — сообщил Сергей Наев.

Во время учений по тревоге были подняты и мобилизованы все необходимые силы и средства. И уже на месте украинские военнослужащие определили координаты катеров и кораблей для нанесения огневого поражения. Сообщается, что первый мощный удар по условному противнику осуществили экипажи вертолетов, которые нанесли огневое поражение вражескому десанту и создали все необходимые условия десантно-штурмовым подразделениям при поддержке бронетранспортеров создать оборонительный рубеж вдоль береговой полосы. Малые бронированные артиллерийские катера успешно завершили тактико-специальные учения.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине создали новый боеприпас повышенной дальности до РСЗО «Град». В Николаевской области уже прошли успешные испытательные пуски украинских реактивных снарядов.