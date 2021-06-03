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При президенте Зеленском украинские олигархи стали более влиятельными и состоятельными, — Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » При президенте Зеленском украинские олигархи стали более влиятельными и состоятельными, - Геращенко (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко убеждена, что законопроект Зеленского об олигархах - это попытка власти перераспределить сферы влияния не только на политической арене, но и на рынке медиа Украины.

Геращенко отметила, что законопроект, который инициировал Президент Зеленский, по сути, упраздняет все правоохранительные органы, оставляя право решать все вопросы правосудия одному единственному органу — СНБО. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Кроме того нардеп подчеркнула, что лоббизм и коррупция существует в рядах самих «Слуг народа», приведя в пример лоббистские голосования за целый ряд законопроектов, которые были выгодны некоторым украинским олигархам.

Геращенко высказала убеждение, что олигархам не надо идти в политику, поскольку достаточно поставить «своих людей» на всех ключевых постах в стране и тогда необходимые решения будет приняты и одобрены.

Нардеп также обратила внимание, что украинские олигархи за два года каденции Зеленского на посту президента Украины более чем в два раза увеличили своё состояние, «присосавшись» к «Нефтегазу», «Энергоатому» и другим государственным монополиям.

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Геращенко также отметила, что «законопроект о деолигархизации написан для лайков, чтобы эта незначительна часть люмпенизированного населения ещё больше аплодировала этому безумству. Этот законопроект, по убеждению Геращенко, не призван бороться с олигархами и в нем заложены очень большие угрозы для независимых медиа», — резюмировала Геращенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

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Закон помечен как неотложный и будет рассмотрен в сессионном зале в ближайшее время.
Экономические новости youtube Автор: Елена Каденко
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