Лукашенко неадекватен. Мы должны быть готовы к прекращению торговых отношений, — Кравчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Лукашенко неадекватен. Мы должны быть готовы к прекращению торговых отношений, - Кравчук (ВИДЕО) Лукашенко неадекватен. Мы должны быть готовы к прекращению торговых отношений, - Кравчук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала о дальнейших шагах Украины в отношении Беларуси, а также прокомментировала сегодняшнее постановление ВР осуждающее «пиратский» захват самолёта и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича режимом Лукашенко.

Кравчук отметила, что Украине необходимо быть готовой к дальнейшей конфронтации со стороны самопровозглашённого белорусского диктатора Александра Лукашенко, который уже заявил о готовности летать белоруской гражданской авиации на оккупированную Россией территорию Крымского полуострова. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

«Мы солидаризуемся с санкционной политикой ЕС и США, которые касаются режима Лукашенко. Если Лукашенко будет и дальше делать какие-то провокационные шаги, как например, полёты в оккупированный Крым, мы будем адекватно отвечать и повышать градус наших политических действий», — отметила Кравчук.

Нардеп также обратила внимание, что торговый оборот Украины с Беларусью составляет порядка $ 4,5 млрд в год и, судя по абсолютно нелогичным шагам Лукашенко, Украина должна быть готова к замещению товаров из Беларуси.

«Надо иметь в виду, Лукашенко не совсем адекватный. Он может в любой момент перекрыть товарные потоки между нашими странами и правительство Украины должно это учитывать. Насколько я знаю, Кабмин сейчас работает в этом направлении, чтобы у нас не было проблем, например, с бензином и другими товарами», — отметила Кравчук.

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Напомним, сегодня, Верховная Рада приняла постановление об осуждении захвата самолёта компании Ryanair, а задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Кроме того, депутаты призвали власти Беларуси освободить всех политзаключенных.