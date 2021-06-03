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Кулеба рассказал об угрозах, которые несет Северный поток-2

Главная » Последние новости » Политические новости » Кулеба рассказал об угрозах, которые несет Северный поток-2
 
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Дмитрий Кулеба сообщил, что нашему государству Северный поток-2 несёт не только экономические и политические угрозы, но и угрозы в области безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с американскими сенаторами акцентировал внимание на необходимости прилагать больше усилий по недопущению реализации проекта «Северный поток-2», говорится в сообщении МИД, информируют Экономические Новости.

В состав американской делегации входили сенаторы Роберт Портман, Джин Шахин и Кристофер Мерфи. Сенатор-демократ Джин Шахин пообещала и в дальнейшем поддерживать нашу страну в борьбе против российской агрессии. Джин Шахин подчеркнула, что США будут оказывать поддержку в осуществлении евроатлантической интеграции Украины и проведении демократических трансформаций, усиливающих стойкость нашего государства.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил сенаторов за личный вклад в укрепление поддержки Украины в Конгрессе, поблагодарил за законодательные акты, которые увеличивают обороноспособность нашей страны и содействуют реализации важных реформ.

Кулеба рассказал об угрозах, которые несет Северный поток-2

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Во время встречи Дмитрий Кулеба акцентировал внимание на опасности для Украины и мира реализации российского проекта «Северный поток-2». Глава МИД призвал приложить все необходимые усилия, чтобы не допустить запуска газопровода. Он отметил, что газопровод «Северный поток-2» несёт не только политические и экономические угрозы, но и серьезные угрозы в сфере безопасности.

«Это плохой проект для Украины, для Европы и для США. Нашему государству он несёт не только экономические и политические угрозы, но и угрозы в области безопасности. Воплощением этого проекта Россия стремится дискредитировать Запад в глазах украинцев и за пределами нашего государства. В наших общих интересах — помешать этим планам», — сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал об угрозах, которые несет Северный поток-2

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Глава МИД также рассказал представителям делегации о ситуации в сфере безопасности как возле границ Украины, так и на временно оккупированных территориях. Кулеба сказал, украинские власти делают все, чтобы обеспечить укрепление верховенства права и реализацию важных реформ. Во время встречи особое внимание уделялось путям взаимодействия и усиления сотрудничества в вопросах безопасности США и Украины, а также увеличения обороноспособности нашего государства.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 159

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