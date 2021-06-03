Экс-президент Порошенко вполне может оказаться в реестре олигархов, — Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Экс-президент Порошенко вполне может оказаться в реестре олигархов, - Гетманцев (ВИДЕО) Экс-президент Порошенко вполне может оказаться в реестре олигархов, - Гетманцев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев уверен, что закон об олигархах, инициированный Президентом Зеленским, будет способствовать формированию легальных и прозрачных взаимоотношений между крупным бизнесом и государством.

Гетманцев убеждён, что олигархи могут лоббировать свои интересы, но делать это они могут легально и законно без политической коррупции, — передает мнение нардепа собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Гетманцев убеждён, что данная законодательная инициатива не только своевременна, но и несколько запоздала, поскольку общество должно четко идентифицировать людей, которые имеют одновременно монополию и собственность в медиа, а также оказывают большое политическое влияние в стране.

«Мы должны сделать так, чтобы они не использовали это положение для вреда обществу. Поскольку олигархи когда-то, получив ренту, думают об одном, как ее удержать. Они не работают над созданием инноваций, не создают ничего нового. Олигархи только защищают свой статус-кво и свой доход, который является несправедливым», — убежден Гетманцев.

На вопрос журналистов о том, может ли экс-президент Украины Петр Порошенко попасть в список таких олигархов, Гетманцев ответил утвердительно, отметив, что по критериям данного законопроекта он вполне соответствует описанию и понятию олигарх и может попасть в санкционный список СНБО.

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По словам Гетманцева, только СНБО Украины сможет вносить тех или иных граждан в реестр олигархов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

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Закон помечен как неотложный и будет рассмотрен в сессионном зале в ближайшее время.