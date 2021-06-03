Будем разрушать мифы вокруг рынка земли, — Корниенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Будем разрушать мифы вокруг рынка земли, - Корниенко (ВИДЕО) Будем разрушать мифы вокруг рынка земли, - Корниенко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Глава фракции «Слуга нарда» Александр Корниенко рассказал, как его политическая сила будет бороться с мифами и страшилками оппозиции относительно открытия рынка земли в Украине.

Корниенко отметил, что Министерство аграрной политики будет активно заниматься просветительской и разъяснительной работой относительно процедуры покупки и продажи земли сельхоз назначения в связи с открытием этого рынка уже с 1 июля нынешнего года, — передает мнение собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Он подчеркнул, что в ближайших планах снять и запустить в эфире украинских телеканалов разъяснительные ролики, которые будут объяснять процедурные моменты в связи с возможностью покупки и продажи земли сельхоз назначения на электронных аукционах.

Нардеп отметил важность публичности первых сделок купли/продажи земли. По его словам, это как публично зафиксировать первую вакцинацию от ковида, чтобы общество перестало бояться и, наконец, развеять навязанные страхи относительно земельной реформы.

«Необходимо публично продемонстрировать первую земельную сделку на всю страну. Надо показать, что рога ни у кого не выросли, верхний шар земли никто не снял и не вывез в Китай, не приехали инопланетяне и не забрали нашу землю. Надо начинать разрушать все эти мифы», — резюмировал нардеп.

Читайте: Ринок землі сьогодні існує, але він працює в тіні, - Гетманцев (ВІДЕО)

Напомним, сегодня Верховная Рада будет рассматривать проект Постановления об отмене решения Верховной Рады Украины о принятии во втором чтении и в целом проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы».