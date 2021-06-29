Стало известно о победах украинской делегации в ПАСЕ

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В Украине верят, что уже 25 октября, когда состоится торжественное мероприятие по случаю вступления в силу нового Устава Группы Помпиду в Париже, нашу страну пригласят уже не как государство-партнера группы, а как полноправную 42-ю государство-участник этой уважаемой организации.

Подошла к финалу третья часть сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая продолжалась в период с 21 по 24 июня в Страсбурге. Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на сайт «Слуг народа«, о достижениях украинской делегации рассказала нардеп Мария Мезенцева. По её словам, самое важное, что удалось нашей делегации — принятие резолюции «Нарушения прав человека, совершенные против крымских татар в Крыму». Для этого была проведена «невероятная работа» по консолидации поддержки данного вопроса среди парламентариев Европы.

«В резолюции отмечается, что с 2014 года продолжается временная оккупация Крыма со стороны Российской Федерации, который является частью Украины. Крымские татары испытывают серьезные нарушения своих прав, сталкиваются с убийствами, пытками и бесчеловечным обращением. Работа журналистов и свобода слова и собраний неоправданно ограничено», — отметила нардеп.

Мезенцева подчеркивает, что в документе ещё раз подтверждается, что международное сообщество не признает попытку аннексии полуострова, а Российская Федерация обязана нести ответственность за грубые массовые нарушения прав человека, совершенные на территории, находящейся под её фактическим контролем.

«В частности Ассамблея призвала российские власти положить конец принудительному призыву жителей Крыма в армию РФ, снять запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и немедленно прекратить любые административные или судебные преследования крымских татар. Кроме Украины эту резолюцию поддержали депутаты из 29 стран.Кроме того, мы провели важную рабочую встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич. Она подтвердила своё участие в Конференции по вопросам реформ в Вильнюсе 7-8 июля и встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой», — раскатала «слуга».

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Мезенцева также сообщила о том, что предварительно руководительница Совета Европы намерена посетить нашу страну на празднование Дня Независимости, украинская делегация сделала все возможное, чтобы организовать этот визит и наладить диалог.

«Обсуждали мы и вопросы ратификации Стамбульской конвенции — украинская делегация активно продвигает этот процесс в Украине. И еще одна важная промежуточная победа. Украина имеет перспективы вступления в орган Совета Европы — Группы Помпиду (группа по сотрудничеству в борьбе против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота). Членства в этой структуре позволит серьезно расширить нынешний уровень сотрудничества, откроет дополнительные возможности для привлечения международной технической помощи и внедрение международного опыта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков», — рассказала нардеп.

Кроме того, Мезенцева выразила надежду на то, что к 25 октября, когда состоится торжественное мероприятие по случаю вступления в силу нового Устава Группы Помпиду в Париже, Украину пригласят уже не как государство-партнера группы, а как полноправную 42-ю государство-участник этой уважаемой организации.

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