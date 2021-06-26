В монобольшинстве говорят, что к осени уберут не только Авакова, но и почти весь Кабмин

Главная » Последние новости » Политические новости » В монобольшинстве говорят, что к осени уберут не только Авакова, но и почти весь Кабмин В монобольшинстве говорят, что к осени уберут не только Авакова, но и почти весь Кабмин

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Депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда утверждает, что к осени в Украине будет сформирован новый Кабинет министров, и Авакова в его составе может не оказаться.

Накануне, в прямом телеэфире, депутат Олег Дунда заявил, что осенью в Украине будет сформирован новый состав правительства, и Авакова в нем может не быть, информируют Экономические новости.

По его предположению, министра внутренних дел попросту отстранят от руководства. Эту информацию подтверждают также многие другие источники в партии власти, утверждая, что глава МВД может быть вскоре уволен.

Дунда отметил, что в офисе президента Зеленского планируют провести полную замену и переформирование Кабинета Министров.

Однако он уточнил, что вполне вероятно, что некоторые члены Кабмина все же сохранят за собой свои должности.

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По его убеждению, у Авакова существуют определенные политические разногласия, которые он должен урегулировать, чтобы удержаться в кресле главы МВД.

Дунда также добавил, что в ближайшее время могут быть заменены все заместители Министерства обороны и Службы безопасности Украины.