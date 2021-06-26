Спецоперацию против «вагнеровцев» контролировали российские спецслужбы, — Вениславский

Главная » Последние новости » Политические новости » Спецоперацию против "вагнеровцев" контролировали российские спецслужбы, - Вениславский Спецоперацию против "вагнеровцев" контролировали российские спецслужбы, - Вениславский

Закрыть Отправить

Спецоперация против членов частной военной компании "Вагнер" контролировалась российскими спецслужбами.

Об этом заявил нардеп фракции «Слуги народа», член Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины Федор Вениславский во время эфира телепередачи «Свобода слова», информируют Экономические новости.

«В этом деле я полностью разделяю мнение президента, что если специальная операция и была, то она явно была организована не в Украине, и в ней не участвовали партнеры по НАТО. Эти события были операцией против Украины, которой пытались воспользоваться для дискредитации нашего государства. То, что они не смогли этого осуществить, — это, в том числе, заслуга наших представителей спецслужб и разведки», — сказал Вениславский.

По его утверждению, передвижение орггрупп через белорусскую границу находится под контролем ФСБ России.

«Что касается вагнеровской ситуации в целом, то очевидно, что на территории Беларуси существовала группа лиц. Въезд организованных групп лиц из Российской Федерации (не будем забывать, что Государственная пограничная служба РФ является частью ФСБ), перемещение организованных групп лиц, особенно представителей наемников и частных военных организаций, находится под жестким контролем спецслужб РФ. Иными словами, факт пересечения этой группой белорусско-российской границы общеизвестен и контролировался ФСБ Российской Федерации. В итоге все остальное можно интерпретировать по-разному, но я не сомневаюсь, что это была спецоперация под руководством российских спецслужб», — подчеркнул нардеп.

Читайте: В ОПЗЖ не поддерживают кандидатов в министры: Кубракова, Любченко и Ляшко (ВИДЕО)

Напомним, ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации против «вагнеровцев» и провел аналогию с захватом самолета Ryanair в Минске.