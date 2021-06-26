СБУ необходимо решить вопрос экстрадиции Фирташа в Украину, — Разумков

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Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что украинские спецслужбы должны организовать экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Украину, чтобы он предстал перед судом по украинскому законодательству.

Как информируют Экономические новости, об этом он сказал, выступая на пресс-конференции на тему «Парламентаризм. Конституция».

«Если этот человека занимается финансированием российской армии и осуществляет поставки титановых сплавов для производства оружия, мы обязаны уже сейчас просить наших зарубежных партнеров об экстрадиции его сюда и преследования в рамках существующих законов». Это будет правильно. После введения санкций, я думаю, Служба безопасности просто обязана предпринять соответствующие шаги. Мы рассчитываем на их действия», — сказал Разумков.

На вопрос о том, как его решение не поддерживать решение СНБО о санкциях против олигархов влияет на его работу в команде президента, Разумков сообщил: «В команде работа идет нормально. У каждого своя позиция, важно ее аргументировать, она может не нравиться, но если она обоснована, вы ее примите. Надеюсь, что в моих действиях логика есть».

Разумков также подчеркнул, что не поддерживает санкции против украинских граждан. Это обусловлено тем, что, по его мнению, в соответствии с законом о санкциях, они могут быть применены к субъектам хозяйствования и иностранным физическим лицам, которые не могут быть привлечены к ответственности по украинскому законодательству.

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