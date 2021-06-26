Раздосадованный Кива пожаловался, что ему хотят впаять 10 лет тюрьмы (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Раздосадованный Кива пожаловался, что ему хотят впаять 10 лет тюрьмы (ВИДЕО) Раздосадованный Кива пожаловался, что ему хотят впаять 10 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Депутат от оппозиционной платформы "За жизнь" Илья Кива, выступая на пропагандистском телеканале "Россия 1", заявил о том, в Украине его хотят посадить в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

Как передают Экономические новости, запись своего выступления он опубликовал на своей странице в соцсети Telegram.

При этом он в очередной раз сжимал в руках запрещенную законодательством Украины шапку-ушанку с символикой бывшего СССР.

«Согласно статье, по которой пытаются меня посадить, предусматривает наказание от пяти до десяти лет тюрьмы. Эта статья звучит как распространение коммунистической и нацистской символики в Украине», — отметил Кива.

Речь идет о статья 436-1, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок, указанный Кивой. Но ранее депутат утверждал, что он был вызван в правоохранительные органы в качестве свидетеля.

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Одиозный политик также утверждает, что его хотят упрятать в тюрьму до Дня Независимости Украины. Затем он обозвал тех, кто поддержит это решение в случае судебного разбирательства, — «больными».

Как ранее сообщалось, Кива утверждал, что к нему в спортзал приходили сотрудники правоохранительных органов для вручения ему подозрения, потому что он ранее демонстрировал шапку-ушанку с советской символикой. В то же время, по его словам, он был вызван в прокуратуру в качестве свидетеля.

Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда депутат одевает эту шапку и показывается в ней на публике.