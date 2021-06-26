Радикал Ляшко разделся во прямом эфире политического ток-шоу (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Радикал Ляшко разделся во прямом эфире политического ток-шоу (ВИДЕО) Радикал Ляшко разделся во прямом эфире политического ток-шоу (ВИДЕО)

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Во время трансляции украинского телеканала лидер "Радикальной партии", а также нардеп Верховной Рады предыдущего созыва Олег Ляшко, разделся в прямом эфире. Таким образом он выразил свой "протест" против поднятия тарифов и налогов в Украине.

Как информируют Экономические новости, данным эпатажем скандальный политик отметился, участвуя в политической программе Юрия Луценко, выходящей на телеканале СТБ. Радикал разместил фрагмент этого видео на собственной странице в Facebook.

«Ответом украинцев на введение новых налогов: уехать или отдать последнее этим бездельникам. Подавитесь!», — эмоционально написал Ляшко.

В рамках данной программы обсуждались проблемы связанные с повышением налогов, в результате которых услуги, продукты и цены на товары могут стать менее недоступными для многих украинцев. Политик, приглашенный в студию, принес свою сумку, и во время программы начал доставать из нее свое нижнее белье и другие вещи.

«Налогов им не хватает, и они пытаются их увеличить. Все, кто смотрит, пожалуйста, достаньте свои сорочки, майки, белье и носки… Отправьте им, пусть подавятся!», — куражился Ляшко.

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Луценко, ведущий шоу, сказал, что он также может снять с себя пиджак в студии. Тогда Ляшко согласился снять рубашку, хотя, судя по всему, далеко не последнюю.

Напомним, что не так давно эпатажный политик Олег Ляшко провел эмоциональную дискуссию в прямом телеэфире с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, который отправила навязчивого радикала «есть сено в Верховную Раду».