Посол Германии в Украине ответила Данилову на обвинения в оккупации Крыма

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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что предоставление Украине плана действий по вступлению в НАТО не предотвратило бы оккупацию Крыма Россией.

Об этом она сказала в интервью ZN.UA в качестве ответной реакции на высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, заявившего 4 июня, что Франция и Германия ответственны за оккупацию полуострова, передают Экономические новости.

Фельдгузен считает, что Германия не должна нести ответственность за оккупацию Крыма.

«Франция и Германия отклонили План действий по членству в НАТО для Грузии и Украины в 2008 году, в то время, когда почти все было практически готово. Как известно, в 2008 году произошел конфликт, в ходе которого Грузия подверглась нападению со стороны России, а впоследствии был оккупирован Крым. Ответственны ли за это Германия и Франция? Я полагаю, что нет», — сказала дипломат.

«Я напрямую говорила на эту тему с г-ном Даниловым, и мой ответ вам — «нет». Я была здесь в 2014 году и уверена, что замысел по аннексии Крыма долгое время находился в загашнике у российских властей. Украина была до такой степени истощена после Революции Достоинства, что они увидели благоприятную возможность для действий и очень быстро сработали. В конечном счете, совершенно очевидно, что русские вели подготовку к этой операции в течение длительного времени. Был бы ПДЧ или нет — это также домыслы и спекуляции. Но я лично не верю, что ПДЧ сдержал бы российские войска», — добавила посол.

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