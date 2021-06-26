Окружение Зеленского оказалось в списке 100 самых влиятельных украинцев

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На протяжении двух лет пребывания Зеленского на посту президента его приближенные, пришедшие во власть вместе с ним из других областей, стали политиками, а большинство из них сегодня входят в список 100 самых влиятельных людей Украины.

«Окружение Зеленского, пришедшее из других областей, в течение двух лет превратилось в политиков. Если раньше они были консультантами, рекламщиками, режиссерами и медийщиками, то в настоящее время они приобрели технократический опыт и начали сами становиться политиками», — сказал НВ политолог Николай Давидюк, информируют Экономические новости.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир занимают соответственно третье и четвертое места в списке 100 самых влиятельных людей Украины, составленном экспертами «НВ».

С одной стороны, вчерашние креативщики стали своеобразными специалистами по поддержанию температуры «теплой ванны» для президента Зеленского. Но с другой стороны, они приобрели новые амплуа — от взаимодействия с отечественными олигархами до коммуникации с политсоветниками из Франции, Германии и России в рамках Нормандской группы.

«Зеленский и Ермак достаточно ревниво относятся к начинаниям, которые не согласовываются с ними, как к определенной угрозе», — утверждает Анатолий Октисюк, политический аналитик Democracy House.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова (№ 11) также являются активными фигурами в административной вертикали Зеленского. А расположившийся сразу за генпрокуром спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков из верного соратника Зеленского трансформируется в независимую политическую фигуру.

Друг детства Зеленского и нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов также является человеком из ближнего круга президента. Он занимает 18-е место в списке самых влиятельных украинцев.