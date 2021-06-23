«Коля снимал кино»: Нардеп Тищенко задержал вылет самолета из Киева (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "Коля снимал кино": Нардеп Тищенко задержал вылет самолета из Киева (ВИДЕО) "Коля снимал кино": Нардеп Тищенко задержал вылет самолета из Киева (ВИДЕО)

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В Киеве сегодня был задержан вылет самолета по маршруту "Киев - Ужгород" из-за выходки нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко, который снимал показушное видео.

Николай Тищенко был последним пассажиром, поднявшимся на борт самолета. Видео с места происшествия было опубликовано репортером Виталием Глаголой на его странице в Facebook, информируют Экономические новости.

«Рейс из Киева в Ужгород был задержан, так как Коля Тищенко снимал несколько видеороликов. Самолет должен был вылететь в 09:30. На данный момент 09:37, а самолет еще даже не въехал на взлетную полосу», — сообщил он.

По словам корреспондента, «слуги» подъехали к самолету не на автобусе со всеми пассажирами, а на автомобиле, который принадлежит Госпограничной службе Украины. Также, автомобиль «обходительно подождал», пока Тищенко окончит свою показушную видеосъемку, а затем покинул аэропорт.

«Любопытно, сколько такая услуга будет стоить сотрудникам погранслужб? И могут ли другие люди заказать её?» — задал вопрос Глагола.

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В конечном счете, Тищенко был последним человеком, который сел в этот самолет.