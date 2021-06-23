Бывший разведчик КГБ Швец считает, что Владимир Путин похож на Гитлера после Сталинграда

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Бывший шпион КГБ Юрий Швец полагает, что глава Российской Федерации Владимир Путин, вероятно, перед саммитом в Женеве принимал стимулирующие препараты.

Как информируют Экономические новости, такое мнение одноклассник президента России Владимира Путина Швец высказал в собственном видеоблоге.

Согласно мнению Швеца, во время встречи с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом президент РФ Владимир Путин должен был публично продемонстрировать, что он находится в добром здравии, в неплохом физическом и психологическом состоянии. Бывший шпион указал, что именно это и показал российский президент. Однако, по наблюдениям Швеца, физическое и психическое состояние Владимира Путина радикально улучшилось лишь в последние дни, которые предшествовали этой встрече.

Швец сделал ссылку на интервью Владимира Путина 9 июня на российском государственном канале «Россия 24», которое было в большей степени посвящено Украине.

По мнению Швеца, Владимир Путин смотрелся лучше, чем ранее, но каким-то интоксицированным, «в его глазах был нехарактерный блеск, а мышцы лица нервно подергивались».

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В интервью NBC News от 12 июня, по словам Швеца, Владимир Путин явно чувствовал себя уже лучше, «но все еще дергался, его лицо лоснилось и изрядно покрывалось потом».

«Это напоминает мне состояние одной исторической личности, Адольфа Гитлера. Спустя какое-то время после Сталинградской битвы, когда Германия начала терпеть поражение на фронтах Второй мировой войны, неизменным спутником Гитлера стал доктор, который пичкал его целыми горстями разных медицинских препаратов, известных в то время как амфетамины. Это были полунаркотики. Они необходимы были для улучшения состояния диктатора. Мое впечатление таково, что Владимир Путин постоянно находился в таком же состоянии», — сказал Швец.

При этом бывший разведчик подчеркнул, что на переговорах с Байденом в Женеве Владимир Путин смотрелся хорошо. Однако, если это связано с употребления амфетаминов, то, наверное, «он (Путин — прим. ред.) проходит через ломку и далее он будет вынужден увеличивать их дозу, иначе последует ухудшения его состояния». «В любом случае, посмотрим, что будет далее», — подчеркнул Швец.

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