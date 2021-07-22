Украина сформирует новую эскадру патрульных кораблей из бывших катеров береговой охраны США
Украина готовится сформировать эскадру патрульных катеров класса "Айленд" к концу этого года, после того как получит от США еще три катера этого класса.
Моряки ВМС Украины уже находятся в США для обучения на двух бывших патрульных катерах Береговой охраны США (USCG) в Балтиморе, штат Мэриленд, которые будут переданы Украине в конце этого года, информируют Экономические новости.
Сумы (бывший Ocracoke) и Фастов (бывший Washington) являются третьим и четвертым подобными судами, которые USCG предоставила Украине по программе Excess Defense Articles (EDA) за последние годы. Первые два судна, Старобильск (бывший Drummond) и Славянск (бывший Cushing), были переданы Украине в 2019 году.
Пятый катер, который будет поставлен, — это бывший «Kiska», но он еще не назван ВМС Украины. Он также все еще проходит модернизацию, прежде чем украинские экипажи начнут тренировки на нем в конце этого года.
В январе 2021 года несколько экипажей украинских ВМС прибыли в Балтимор для 10-недельной подготовки на кораблях «Сумы» и «Фастов», прежде чем эти корабли будут переданы Украине осенью этого года. Обучение включало как интенсивные занятия в классе с инструкторами Береговой охраны, так и много практического времени на катерах, где отрабатывались основные задачи, такие как базовое мореходство, техническое обслуживание и пожаротушение.
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Катера прибудут в Украину с установленными на борту корабельными системами американского производства и боевыми модулями с 30-мм орудиями, оптико-электронными системами управления и другим оборудованием.
Передачей патрульных катеров класса «Island» США продолжают предоставлять Украине суда, которые срочно необходимы для замены тех, которые были захвачены, удерживаются или уничтожены российскими военными во время аннексии Крыма в 2014 году.
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Помимо катеров класса «Айленд», США также строят для Украины новые патрульные катера MK VI и продолжают поддерживать Инициативу по содействию безопасности Украины.
С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов на обучение и оборудование, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность, защитить границы и повысить оперативную совместимость с НАТО.
Кроме того, с 2017 года Бюро международной безопасности и нераспространения Госдепартамента предоставило более 17 млн долларов США в виде помощи в области безопасности («нераспространение, борьба с терроризмом, разминирование и смежные программы» (NADR)) для поддержки Морского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.
Эти усилия помогают Украине сохранить свой суверенитет и территориальную целостность, а также противостоять российской агрессии в Азовском и Черном морях с помощью перехвата малых катеров и подразделений быстрого реагирования.
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