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Украина сформирует новую эскадру патрульных кораблей из бывших катеров береговой охраны США

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Украина готовится сформировать эскадру патрульных катеров класса "Айленд" к концу этого года, после того как получит от США еще три катера этого класса.

Моряки ВМС Украины уже находятся в США для обучения на двух бывших патрульных катерах Береговой охраны США (USCG) в Балтиморе, штат Мэриленд, которые будут переданы Украине в конце этого года, информируют Экономические новости.

Сумы (бывший Ocracoke) и Фастов (бывший Washington) являются третьим и четвертым подобными судами, которые USCG предоставила Украине по программе Excess Defense Articles (EDA) за последние годы. Первые два судна, Старобильск (бывший Drummond) и Славянск (бывший Cushing), были переданы Украине в 2019 году.

Пятый катер, который будет поставлен, — это бывший «Kiska», но он еще не назван ВМС Украины. Он также все еще проходит модернизацию, прежде чем украинские экипажи начнут тренировки на нем в конце этого года.

В январе 2021 года несколько экипажей украинских ВМС прибыли в Балтимор для 10-недельной подготовки на кораблях «Сумы» и «Фастов», прежде чем эти корабли будут переданы Украине осенью этого года. Обучение включало как интенсивные занятия в классе с инструкторами Береговой охраны, так и много практического времени на катерах, где отрабатывались основные задачи, такие как базовое мореходство, техническое обслуживание и пожаротушение.

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Катера прибудут в Украину с установленными на борту корабельными системами американского производства и боевыми модулями с 30-мм орудиями, оптико-электронными системами управления и другим оборудованием.

Украина сформирует новую эскадру патрульных кораблей из бывших катеров береговой охраны США

Передачей патрульных катеров класса «Island» США продолжают предоставлять Украине суда, которые срочно необходимы для замены тех, которые были захвачены, удерживаются или уничтожены российскими военными во время аннексии Крыма в 2014 году.

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Помимо катеров класса «Айленд», США также строят для Украины новые патрульные катера MK VI и продолжают поддерживать Инициативу по содействию безопасности Украины.

С 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов на обучение и оборудование, чтобы помочь Украине сохранить территориальную целостность, защитить границы и повысить оперативную совместимость с НАТО.

Кроме того, с 2017 года Бюро международной безопасности и нераспространения Госдепартамента предоставило более 17 млн долларов США в виде помощи в области безопасности («нераспространение, борьба с терроризмом, разминирование и смежные программы» (NADR)) для поддержки Морского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Эти усилия помогают Украине сохранить свой суверенитет и территориальную целостность, а также противостоять российской агрессии в Азовском и Черном морях с помощью перехвата малых катеров и подразделений быстрого реагирования.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 2007

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Юрий Вусык
Юрий Вусык
2 часов назад

Из металлолома можно вылить только метал

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