«Северный поток-2» подрывает безопасность Украины и раскалывает ЕС, — кандидат в канцлеры Германии

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Кандидат в канцлеры Германии от партии "зеленых" критикует соглашение Германии и США по "Северному потоку-2". В руках Германии все еще находится возможность остановить проект. Это ставит под угрозу безопасность Украины, говорит она.

Анналена Баербок, кандидат в канцлеры Германии и сопредседатель Партии зеленых, подвергла резкой критике соглашение между Германией и США по газопроводу «Северный поток — 2», информируют Экономические новости.

«Эта совместная декларация не является решением — особенно для безопасности Украины», — сказал Баербок.

Вашингтон отменил санкции против компаний, участвующих в строительстве трубопровода, но подчеркнул, что трубопровод еще не полностью одобрен с учетом требований ЕС по разделению и доступу третьих сторон, сказал Баербок.

По ее словам, его работа еще далеко не гарантирова.

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«Он все еще находится в руках немцев», — отметила кандидат в канцлеры Германии.

Баербок считает, что она «по-прежнему полагает, что этот трубопровод является неправильным по причинам климатической политики, но, прежде всего, с геостратегической точки зрения».

По ее словам, он направлен против безопасности Украины и нацелен на раскол Европейского союза.

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Восточноевропейцы были «справедливо возмущены» правительством Германии «за то, что оно в одностороннем порядке придерживается этого трубопровода».

Мы не можем быть равнодушными к безопасности Украины», — сказал политик «зеленых». «Самое главное — это защита гражданского населения, например, путем оказания поддержки в разминировании». Тот факт, что федеральное правительство даже не готово сделать это, «для меня непонятен».

По ее словам, для того чтобы Украина стала более независимой от России, необходимо, «чтобы Германия широко поддержала перевод энергетического сектора Украины на возобновляемые источники энергии».

Баербок выразил глубокие сомнения в доверии к президенту России Владимиру Путину.

«Кремль недавно очень четко подчеркнул, что он будет ставить свои обязательства по поставкам газа через Украину в зависимость от того, как будет вести себя Украина», — сказал Баербок.

Это угроза, сказала она. Она добавила: «Угрозы не являются основой для надежной политики».