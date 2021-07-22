Европа и США должны глубже осознать газовые интриги Кремля, — Голос

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Партия "Голос" сделала официальное заявление по поводу договоренностей Германии и США по поводу газопровода "Северный поток-2"

Германия и Соединенные Штаты согласовали свои позиции по «Северного потока-2». Германия убеждена, что действует в своих экономических интересах, а Соединенные Штаты не хотят портить отношения с европейскими союзниками. В этом контексте в «Голосе» 22 июля сделали заявление, — передают Экономические Новости со ссылкой на сайт партии.

В партии подчеркнули, что Европа и США должны глубже осознать газовые интриги Кремля:

«Для этого необходима системная работа украинской власти. Но, к сожалению, вместо системной работы с нашими союзниками в энергетическом вопросе власть была сосредоточена на разрушении адекватного менеджмента в «Нафтогазе» и списании долгов Фирташа. Хотя имела все время работать над тем, чтобы убеждать американских и европейских союзников в том уровне угроз, несет «Северный поток-2» Украине и Европе. А говорить активно о «Северном потоке-2» власть начала только тогда, когда наши партнеры уже выработали опасную для Украины и Европы позицию. Власть забыла, что никто, кроме нас, о национальных интересах Украины света не расскажет», — говорится в заявлении.

В этом контексте в «Голосе» сделали два заявления.

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Там призывали союзников Украины учесть реальные стратегические угрозы, которую несет реализация проекта «Северного потока-2» для Европы: «Проект должен быть остановлен, а дальнейшее введение в эксплуатацию заблокировано. Невозможно построить энергетическую безопасность Европы через заговор с коварным и лживым путинским режимом. Мы в Украине знаем, что любой документ, подписанный Россией, не стоит бумаги, на котором он написан», — говорится на сайте.

Кроме того, в «Голосе» потребовали от Президента и Правительства сосредоточить внимание на энергетической безопасности страны, гарантировать независимое корпоративное управление в государственных энергетических компаниях, активно внедрять европейские стандарты энергетической эффективности.

Напомним, ранее эксперт-международник рассказал о том, почему Украине не нужно горевать из-за ситуации с «Северным потоком-2», а что нужно сделать вместо криков о «зраде».

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