В Раде создали депутатское объединение. Все подробности и цели

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В Верховной Раде создали самое больше межфракционное депутатское объединение «За конституционную реформу и эффективную власть». В его состав вошли 283 народных депутата.

Как сообщают Экономические Новости со ссылкой на официальный сайт «слуг», об этом во время внеочередного заседания парламента во вторник, 20 июля, заявил первый заместитель председателя Верховной Рады и сопредседатель объединения Руслан Стефанчук.

«В основе Конституции 1996 года были заложены прогрессивные мировые стандарты того времени. Но с тех пор ситуация кардинально изменилась. Конституция, разработанная 25 лет назад, уже не может отвечать вызовам современности. А некоторые нормы Основного закона не способствуют развитию украинской государственности. С целью его обновления мы и создаем это межфракционное депутатское объединение», — рассказал Руслан Стефанчук.

Сопредседателями МФО, кроме Руслана Стефанчук, стал глава партии «слуги народа» Александр Корниенко, народные депутаты от фракции «слуги народа» Павел Фролов, Виктория Подгорная и Андрей Клочко.

Целью создания МФО является определение приоритетных направлений реформирования Конституции Украины, взаимодействие с экспертными общественными организациями для обмена информацией о необходимых актуальных изменений в Основной закон, образование координационного центра в исполнительной власти.

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«Объединение поможет координировать деятельность представителей различных политических сил для выработки законодательных изменений в Конституцию, которые будут способствовать большей эффективности государственной власти. Мы будем внедрять наработанные законодательные изменения для приведения Основного закона в соответствие с вызовами современности», — добавляет глава партии «слуги народа» и сопредседатель МФО Александр Корниенко.