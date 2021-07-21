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США и Германия заключили сделку по спорному российскому газопроводу «Северный поток-2»

Главная » Последние новости » Политические новости » США и Германия заключили сделку по спорному российскому газопроводу "Северный поток-2"
 
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Высокопоставленный чиновник госдепа заявил, что США и Германия достигли соглашения, которое позволит завершить строительство спорного российского газопровода в Европу без введения дальнейших санкций США.

США и Германия достигли соглашения, которое позволит завершить строительство спорного российского газопровода в Европу без введения дальнейших санкций США, заявил в среду высокопоставленный американский чиновник, информируют Экономические новости со ссылкой на Independent.

Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила Конгрессу, что правительства двух стран вскоре объявят о деталях соглашения, которое призвано снять обеспокоенность США и стран Восточной и Центральной Европы по поводу последствий проекта «Северный поток — 2».

Однако в Конгрессе, а также в Украине и Польше существует сильная оппозиция этому трубопроводу, которые опасаются, что «Северный поток — 2» подорвет европейскую энергетическую безопасность. Как и администрация Трампа до него, администрация Байдена также выступает против газопровода, но настаивает на том, что санкции его не остановят.

Нуланд, третий по рангу американский дипломат, сообщила в сенатском комитете по международным отношениям, что США и Германия позднее в среду опубликуют совместное заявление по поводу газопровода. Она сказала, что Вашингтон и Берлин обязались ввести санкции против России и немецких компаний, если Москва будет использовать трубопровод в качестве политического оружия.

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Нуланд не стала уточнять подробности, хотя помощники в Конгрессе, проинформированные об основных положениях сделки, заявили, что она позволит завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» без введения новых санкций со стороны США в отношении Германии или России. Взамен США и Германия пойдут на определенные уступки Украине и Польше, сказали они.

Нуланд категорически опровергла сообщения о том, что Украину предостерегли от публичных недовольств соглашением, и отметила, что советник Госдепартамента Дерек Чоллет на этой неделе посетит Киев и Варшаву, чтобы проинформировать их о соглашении. Также в среду Белый дом объявил, что президент Джо Байден примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 31 августа.

«Этот визит подтвердит неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности, а также нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях», — говорится в заявлении Белого дома.

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Проект «Северный поток — 2″ поставил перед администрацией Байдена серьезную внешнеполитическую дилемму. Американские чиновники из обеих партий долгое время опасались, что он даст России слишком большую власть над европейскими поставками газа, потенциально перекрывая газ российским противникам — Украине и Польше. Но строительство газопровода почти завершено, и США были полны решимости восстановить связи с Германией, которые были нарушены при администрации Трампа.

Подход Байдена к Украине также является чувствительной политической темой. Попытка бывшего президента Дональда Трампа оказать давление на Зеленского, чтобы тот раскопал компромат на Байдена и его сына, привела к первому импичменту Трампа. Позже он был оправдан Сенатом.

Северный поток 2» уже некоторое время является предметом активных дебатов между официальными лицами США и Германии, и этот вопрос был одним из основных пунктов повестки дня во время встречи Байдена с канцлером Германии Ангелой Меркель на прошлой неделе.

Меркель поддерживает трубопровод, и Байден предположил, что наказание Германии за эту поддержку будет контрпродуктивным для более широких интересов США.

Но, как и администрация Трампа до него, администрация Байдена рассматривает проект «Северный поток — 2» как угрозу европейской энергетической безопасности и ввела санкции против некоторых из тех, кто участвует в его строительстве.

Нуланд заявила, что США по-прежнему выступают против газопровода, но сказала, что Байден отменил санкции против немецкой компании, строящей газопровод, и ее топ-менеджеров, поскольку санкции были бы контрпродуктивны.

Она и другие защищали отказ от санкций, говоря, что они могут быть отменены в любой момент, и что эта угроза фактически дает США больше рычагов влияния. Этот аргумент был поднят на смех противниками трубопровода.

Польша, Украина и другие страны Восточной и Центральной Европы, через которые проходит газопровод, обеспокоены тем, что Россия будет использовать поставки газа в качестве политического оружия. Законодатели с обеих сторон конгресса и некоторые члены администрации относятся к этой позиции с пониманием.

По условиям ожидаемого американо-германского соглашения, Украина получит 50 миллионов долларов в виде кредитов на развитие зеленых энергетических технологий, гарантию выплаты платежей за транзит газа, которые она потеряет, будучи лишенной газопровода, до 2024 года, а также обещание Германии и США пересмотреть санкции, если Россия будет использовать газ в качестве политического оружия, по словам помощников в Конгрессе.

Говоря о реакции Польши, Германия также согласится подписать так называемую «Инициативу трех морей», схему, продвигаемую ЕС и США, которая направлена на увеличение инвестиций, развитие инфраструктуры и энергетическую безопасность среди стран, граничащих с Балтийским, Черным и Адриатическим морями.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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