Я никогда не слышал, чтобы Макрон и Меркель называли Россию агрессором, — Кравчук

Главная » Последние новости » Политические новости » Я никогда не слышал, чтобы Макрон и Меркель называли Россию агрессором, — Кравчук Я никогда не слышал, чтобы Макрон и Меркель называли Россию агрессором, — Кравчук

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Несмотря на то, что многие политические эксперты считают маловероятным участие США в "Нормандском формате", однако глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук убежден, что это возможно.

Данный вопрос должен быть окончательно решен во время визита украинского президента Зеленского в Вашингтон в июле нынешнего года. Такое мнение Леонид Кравчук высказал в интервью телеканалу «Дом», информируют Экономические новости.

Согласно мнению Кравчука, Байден заявил, что США внимательно рассматривают возможность дипломатической работы в рамках Договоренностей, достигнутых в Минске, что говорит о том, что Вашингтон может согласиться стать пятым членом «Нормандского формата».

«Речь идет об участии США в формате переговоров, а не о замене действующих переговорщиков», — отметил Кравчук.

Экс-президент Украины видит крайне важным участия США в процессе разрешения вооруженного конфликта на Донбассе.

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По его словам, это также открыло бы новые возможности в содействии более эффективному выполнению Минских соглашений Россией.

Кравчук также подчеркнул, что Германия и Франция занимают крайне мягкую позицию по отношению к Российской Федерации.

«В процессе всех переговоров эти страны не ставили Москве ультиматум — оставить Украину в покое и вывести свои войска из оккупированного Донбасса, — подчеркнул Кравчук.