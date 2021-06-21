Я никогда не слышал, чтобы Макрон и Меркель называли Россию агрессором, — Кравчук
Несмотря на то, что многие политические эксперты считают маловероятным участие США в "Нормандском формате", однако глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук убежден, что это возможно.
Данный вопрос должен быть окончательно решен во время визита украинского президента Зеленского в Вашингтон в июле нынешнего года. Такое мнение Леонид Кравчук высказал в интервью телеканалу «Дом», информируют Экономические новости.
Согласно мнению Кравчука, Байден заявил, что США внимательно рассматривают возможность дипломатической работы в рамках Договоренностей, достигнутых в Минске, что говорит о том, что Вашингтон может согласиться стать пятым членом «Нормандского формата».
«Речь идет об участии США в формате переговоров, а не о замене действующих переговорщиков», — отметил Кравчук.
Экс-президент Украины видит крайне важным участия США в процессе разрешения вооруженного конфликта на Донбассе.
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По его словам, это также открыло бы новые возможности в содействии более эффективному выполнению Минских соглашений Россией.
Кравчук также подчеркнул, что Германия и Франция занимают крайне мягкую позицию по отношению к Российской Федерации.
«В процессе всех переговоров эти страны не ставили Москве ультиматум — оставить Украину в покое и вывести свои войска из оккупированного Донбасса, — подчеркнул Кравчук.