Путин пообещал российским военным еще больше летального оружия — СМИ

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Президент России Владимир Путин озвучил ключевые аспекты военной программы, которая призвана расширить перспективы оборонных закупок России до 2034 года.

За последние годы российская оборонная промышленность создала целый ряд вооружений нового поколения, но Путин говорит, что Москва только приступает к их созданию. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The National Interest.

Во время выступления перед выпускниками российских военных вузов президент России Владимир Путин похвалил устойчивый успех страны в военной модернизации и пообещал, что на подходе еще больше военных систем нового поколения.

Гиперзвуковое оружие — системы «Авангард» и «Кинжал» уже заступили на боевое дежурство», — сказал Путин. Авангард» — гиперзвуковой планерный аппарат, способный развивать скорость до 27 Махов и совершать маневры в полете, а «Кинжал» Х-47М2 — баллистическая ракета воздушного базирования с ядерным зарядом, способная развивать скорость до 12 Махов. Кинжал» и «Авангард» — это два из шести видов вооружений, представленных Путиным в его широко известном обращении «О положении дел в стране» в 2018 году.

Путин также сказал: «На очереди — другие уникальные вооружения: межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», гиперзвуковая ракета корабельного базирования «Циркон», зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей» и другие».

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3М22 «Циркон», также известный как «Циркон», является крылатой гиперзвуковой крылатой ракетой. Обладая дальностью действия не менее 1 000 км и максимальной скоростью до 9 Махов, «Циркон» может представлять реальную угрозу для ударных авианосных групп (УАГ) стран Организации Североатлантического договора (НАТО).

Сармат» — это 200-тонная МБР на жидком топливе, способная нести до 15 боеголовок MIRV. По словам Путина, это оружие практически неуязвимо и может похвастаться «практически неограниченной дальностью».

С-500 «Прометей» является преемником флагманской российской системы противоракетной обороны С-400 «Триумф», предлагая всесторонние улучшения в захвате целей, оперативной дальности и отслеживании, а также функциональные возможности для поражения гиперзвуковых крылатых ракет и целей, летящих со скоростью более 5 Махов.

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В дополнение к оружию, о котором прямо упомянул Путин, российская авиационная промышленность работает над несколькими проектами истребителей нового поколения. К ним относятся перехватчик ПАК-ДП, который, как сообщается, начнет выводить из эксплуатации устаревший парк МиГ-31 численностью около 300 единиц в 2030-х годах, а также бомбардировщик шестого поколения ПАК-ДА, который должен заменить Ту-160 и Ту-22М3 после запуска в серийное производство в 2027 году.

Путин, похоже, не упомянул об одном из самых амбициозных российских проектов в области вооружений: Посейдон» — подводный беспилотник, который взрывает ядерную боеголовку на глубине тысячи футов под поверхностью, создавая радиоактивное цунами, способное разрушить прибрежные города и поразить морские военные объекты, такие как КСГ.

В последнее время российский оборонный сектор сделал крупные инвестиции в технологии боевых беспилотников в ВВС, ВМФ и сухопутных войсках, но Москве еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет достичь паритета в этой области со своими американскими и китайскими коллегами, пишет издание.