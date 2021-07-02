Легализация канабиса требует широкого обсуждения в обществе, — Качура (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» рассказал об этапах рассмотрения законопроекта, который призван легализовать медицинский канабис в Украине.

Качура убеждён, что легализация медицинского канабиса — это вопрос времени, поскольку многие европейские страны на законодателем уровне уже легализовали этот вид помощи пациентам с тяжёлым течением ряда заболеваний. Об этом информирует спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

Вместе с тем нардеп отметил, что стоит учитывать украинскую локальную специфику и менталитет, и перед вынесением этого законопроекта в сессионный зал, необходимо провести публичные слушания, которые позволят услышать общественное мнение и донести до людей позицию авторов и инициаторов этого документа.

Только широкая просветительская работа, по мнению нардепа, позволит избежать манипуляций со стороны ряда оппозиционных сил, которые будут спекулировать на данной теме.

«Политики с разных оппозиционных партий будут выходить и говорить о том, что легализуют марихуану и ваши дети будут ее курить. Поэтому я считаю, что такие законопроекты требуют фундаментальной просветительской работы и достаточного времени на подготовку», — подчеркнул Качура.

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