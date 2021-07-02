Арахамия ответил на нападки Путина о том, что Украина находится под иностранным управлением (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Арахамия ответил на нападки Путина о том, что Украина находится под иностранным управлением (ВИДЕО) Арахамия ответил на нападки Путина о том, что Украина находится под иностранным управлением (ВИДЕО)

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, в котором тот обвинил руководство Украины в том, что страна оказалась полностью под внешним управлением.

Арахамия отметил, что не стоит серьезно относиться к словам Путина, поскольку это политическое заявление лидера страны, которая воюет с Украиной. Об этом информирует спецкор Экономических новостей в Верховной Раде Украины.

Кроме того, нардеп предположил, что подобного рода публичные выпады в сторону Украины накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон вполне ожидаемая реакция со стороны лидера России.

«Я считаю, что человек, который с нами воюет, делает заявления на это можно смотреть с разных сторон. Это не истина в последней инстанции. Путин что-то там заявил. Пусть он у себя на России заявляет, какие там у них проблемы и кто под каким управлением», — заявил Арахамия.

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Напомним, 30 июня 2021 Владимир Путин, во время прямой линии, отвечая на вопрос о возможной встрече с Президентом Зеленским ответил, что не видит смысла встречаться с украинским президентом, поскольку он «отдал свою страну под полное внешнее управление», и дескать «ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже».