В Евросоюзе сделали важное заявление по Северному потоку-2

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Евросоюз не поддерживает строительство Северного потока-2.

Во время онлайн-встречи представителей Минэнерго и Европейского Союза еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что Евросоюз не поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2», информируют Экономические Новости.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко и еврокомиссар Кадри Симсон подтвердили стратегические планы по дальнейшему усилению энергетического партнерства между Украиной и ЕС. Во время встречи также обсуждались основные аспекты выполнения Приложения XXVII к Соглашению об ассоциации и Плана реализации Меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству между Украиной и Евросоюзом.

Отдельное внимание было уделено строительству газопровода «Северный поток-2». Кадри Симсон подтвердила, что европейская позиция в данном вопросе остается неизменной. Газопровод «Северный поток-2» препятствует реализации стратегическим планам по диверсификации поставок газа и поэтому Евросоюз не поддерживает запуск этого проекта.

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Министр энергетики Украины подчеркнул готовность нашей страны выполнять все задачи, представленные в годовом плане на 2021 год. Герман Галущенко сказал, что интеграция энергетической системы Украины в ENTSO-E является важной стратегической задачей. А синхронизация систем позволит усилить уровень эффективности и прозрачности торговли электроэнергией.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон также сообщила, что Евросоюз ожидает от Украины реализации взятых на себя обязательств и запуска запланированных реформ в соответствии с международными обязательствами.

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