Теперь Шарий будет просить политического убежища в Испании, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Теперь Шарий будет просить политического убежища в Испании, - Гончаренко (ВИДЕО) Теперь Шарий будет просить политического убежища в Испании, - Гончаренко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Алексей Гончаренко убеждён, что следующим шагом после объявления блогера Анатолия Шария персоной нон грата в Литве, он обратится к властям Испании с просьбой о политическом убежище.

Народный депутат от партии «ЕС» полагает, что заявление Шария о том, что он не получал от литовской стороны никакого уведомления, является ложью и попыткой скрыть от общественности реальную ситуацию с объявлением его персоной нон-грата в Литве, — передает слова депутата собкор Экономических новостей в ВР Украины.

«Анатолий рассказывает, что он не видел этого документа. Я думаю, что он, как всегда, врет потому-то он брехло известное на весь мир. Это — российский пропагандист. И как все российские пропагандисты хочет жить в Литве, Нидерландах. А сейчас купил себе виллу возле Барселоны», — рассказал нардеп.

Гончаренко отметил, что Литва тщательно подошла к вопросу изучения обстоятельств пребывания Шария на своей территории и пришла к выводу, что Шарий не является политическим беженцем.

«С этим я всех нас поздравляю, а вот Анатолия не поздравляю. Надеюсь, что эти решения приведут к тому, что он будет просить убежище в Испании и будет рассказывать какой он несчастный в своей вилле возле Барселоны», — подчеркнул Гончаренко.

Читайте: Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу

Нардеп также высказал сожаление относительно того, что Анатолий Шарий уже много лет не ступал на родную землю, что весьма странно и несколько необычно для человека, который позиционирует себя как украинский политик.

Напомним, украинские средства массовой информации, со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Литва аннулировала статус беженца подозреваемому в Украине в госизмене Анатолию Шарию и объявила его персоной нон грата.

Читайте: ВСУ подарили "ловца дронов" (ФОТО)

Шарий утверждает, что никаких документов он не видел.