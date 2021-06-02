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СНБО необходимо ввести санкции против Лукашенко и его окружения, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » СНБО необходимо ввести санкции против Лукашенко и его окружения, - Гончаренко (ВИДЕО)
 
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Алексей Гончаренко убеждён, что на следующем заседании СНБО должно ввести санкции против самопровозглашённого президента Беларуси Александр Лукашенко и его окружения, а также рассмотреть вопрос безопасности Украины на границе с Беларусью.

Народный депутат от партии «ЕС» выразил обеспокоенность недавним заявлением белорусской стороны о том, что республика находится на завершающем этапе интеграции с Российской Федерацией, — передает слова депутата собкор Экономических новостей в ВР Украины.

Нардеп высказал мнение, что приоритетом для рассмотрения на заседании СНБО должен стать вопрос укрепления наших границ на севере, поскольку опасность вторжения войск РФ со стороны Беларуси достаточно велика.

Кроме того, по мнению Гончаренко, не стоит забывать и об экономической составляющей, а также нашей зависимости от ряда товаров из Беларуси.

«Надо рассмотреть все наши группы товаров, по которым мы зависимы от Беларуси. В первую очередь, речь идёт о горюче-смазочных материалах. И понимание того, что в любой момент в Украину прекратятся поставки, вот это реальные вопросы для СНБО», — заявил нардеп.

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Гончаренко отметил, что Украине давно необходимо было укреплять свои границы на севере, поскольку и ранее было понятно, что тоталитарный режим Лукашенко вместе с Россией будет составлять реальную угрозу безопасности и суверенитету Украины.
Экономические новости youtube Автор: Елена Каденко
Посещений: 54

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